Arena Torcida Capixaba: shows e telões vão animar as Oitavas de Final

Os veículos da Rede Gazeta continuam firmes e fortes vestindo a amarelinha e agora, nas Oitavas de Final, continuarão com os capixabas na torcida pelo Hexa. Nesta segunda-feira (5), a TV Gazeta e a rádio Litoral vão promover uma nova programação com arenas, transmissão e shows para animar a torcida antes e depois das partidas.
O próximo encontro da Torcida Arena Capixaba na Matrix, em Cariacica, contará com um mega telão e muito samba no pé. O puxador Xumbrega e a bateria furiosa da Boa Vista vão ditar o ritmo das comemorações nos intervalos do jogo do Brasil, que contará com o pagode envolvente do grupo de Bem Com a Vida e Duduzinho.
Em Vitória, a partir das 13h, a festa acontece na Arena da Praia de Camburi, na altura do Clube dos Oficiais, com a presença da bateria da Escola de Samba da Piedade, além de DJs, animando os torcedores capixabas.
Em Nova Venécia, cidade do atacante Richarlison, também haverá transmissão e muita torcida. O encontro será na Praça Adélio Lubiana, a partir das 13h, com diversas atrações.
Os shows acontecem após a transmissão do jogo em cada um dos locais montados pela Prefeitura. Uma hora antes da transmissão e no intervalo da partida as estruturas contarão com apresentação de DJs.