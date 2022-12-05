Arena Torcida Capixaba: shows e telões vão animar as Oitavas de Final

Arena Torcida Capixaba, em parceria com a Rede Gazeta, no Matrix, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Os veículos da Rede Gazeta continuam firmes e fortes vestindo a amarelinha e agora, nas Oitavas de Final, continuarão com os capixabas na torcida pelo Hexa. Nesta segunda-feira (5), a TV Gazeta e a rádio Litoral vão promover uma nova programação com arenas, transmissão e shows para animar a torcida antes e depois das partidas.

O próximo encontro da Torcida Arena Capixaba na Matrix, em Cariacica, contará com um mega telão e muito samba no pé. O puxador Xumbrega e a bateria furiosa da Boa Vista vão ditar o ritmo das comemorações nos intervalos do jogo do Brasil, que contará com o pagode envolvente do grupo de Bem Com a Vida e Duduzinho.

Em Vitória, a partir das 13h, a festa acontece na Arena da Praia de Camburi, na altura do Clube dos Oficiais, com a presença da bateria da Escola de Samba da Piedade, além de DJs, animando os torcedores capixabas.

Em Nova Venécia, cidade do atacante Richarlison, também haverá transmissão e muita torcida. O encontro será na Praça Adélio Lubiana, a partir das 13h, com diversas atrações.