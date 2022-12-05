Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Galã, jogador coreano recebe inúmeros pedidos de casamento durante a Copa do Catar
Estrela

Galã, jogador coreano recebe inúmeros pedidos de casamento durante a Copa do Catar

Cho Gue-sung é a nova sensação da Seleção da Coreia do Sul. O jogador viu seu número de seguidores saltar de 20 mil para mais de 2 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 12:50

Cho Gue-sung virou uma sensação na web
Cho Gue-sung virou uma sensação na web Crédito: Reuters/Folhapress
Aos 24 anos, Cho Gue-sung está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Calma, ainda não sabe quem é ele? Vamos explicar. O jogador é o camisa 9 da Seleção da Coreia do Sul, que disputa as oitavas de final com o Brasil, nesta segunda-feira (5), na Copa do Mundo do Catar. O atleta tem vivido dias intensos dentro e fora dos gramados, uma vez que marcou dois gols no jogo contra Gana, na fase de grupos, e também atraiu milhares de olhares por conta do seu visual.
Com isso, ele teve uma rápida ascensão nas redes sociais, o número de seguidores de Cho saltou de 20 mil para mais de 2,2 milhões de fãs e admiradores no Instagram. De acordo com jornalistas que estão cobrindo a Seleção Sul-Coreana, o jogador do Jeonbuk Hyundai Motors teve que desligar seu telefone por conta de centenas de mensagens de pedidos de casamento.
Vale ressaltar que é comum o envolvimento dos pais dos noivos em pedidos de casamento na Coreia do Sul. Isso envolve a aprovação das famílias em relação a beleza, educação e até histórico familiar de ambos. Nesse caso, Cho desponta ser um ótimo pretendente, já que além de ter um bom visual também está sendo um destaque no futebol.
Segundo o jornal "The Korea Herald", existe um antes e depois de Cho nesta Copa do Mundo. "Antes de segunda-feira, a atenção dada à boa aparência de Cho possivelmente superava suas consideráveis ​​habilidades em campo. Quando você digita o nome dele no Google, o preenchimento automático recomenda palavras como ‘tipo de mulher que Cho gosta’, ‘Cho namoro’, ‘Cho casamento’. Após a última partida da Seleção Coreana, ele está se estabelecendo como um dos jovens jogadores mais proeminentes da Coreia do Sul, apesar de não jogar em uma liga europeia de alto nível", pontuou o jornal.
Ainda não sabemos qual será o resultado do jogo desta segunda (5) com o Brasil, mas Cho já pode se considerar um vitorioso nesta Copa. O estilo “estrela K-pop” atrelado às habilidades em campo estão fazendo do jovem coreano ser cobiçado tanto por equipes europeias quanto por fãs de todo o planeta.
*Com informações do portal Yahoo

Veja Também

15 jogadores gatos para ficar de olho na Copa do Catar 2022

Richarlison fica só de cueca e presenteia torcedor com bermuda; veja vídeo

Corte ‘antizica' de Richarlison ganha adeptos nas barbearias do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coreia do sul Famosos Futebol Copa do Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados