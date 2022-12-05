Galã, jogador coreano recebe inúmeros pedidos de casamento durante a Copa do Catar

Cho Gue-sung virou uma sensação na web Crédito: Reuters/Folhapress

Aos 24 anos, Cho Gue-sung está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Calma, ainda não sabe quem é ele? Vamos explicar. O jogador é o camisa 9 da Seleção da Coreia do Sul, que disputa as oitavas de final com o Brasil, nesta segunda-feira (5), na Copa do Mundo do Catar. O atleta tem vivido dias intensos dentro e fora dos gramados, uma vez que marcou dois gols no jogo contra Gana, na fase de grupos, e também atraiu milhares de olhares por conta do seu visual.

Com isso, ele teve uma rápida ascensão nas redes sociais, o número de seguidores de Cho saltou de 20 mil para mais de 2,2 milhões de fãs e admiradores no Instagram. De acordo com jornalistas que estão cobrindo a Seleção Sul-Coreana, o jogador do Jeonbuk Hyundai Motors teve que desligar seu telefone por conta de centenas de mensagens de pedidos de casamento.

Vale ressaltar que é comum o envolvimento dos pais dos noivos em pedidos de casamento na Coreia do Sul. Isso envolve a aprovação das famílias em relação a beleza, educação e até histórico familiar de ambos. Nesse caso, Cho desponta ser um ótimo pretendente, já que além de ter um bom visual também está sendo um destaque no futebol.

Segundo o jornal "The Korea Herald", existe um antes e depois de Cho nesta Copa do Mundo. "Antes de segunda-feira, a atenção dada à boa aparência de Cho possivelmente superava suas consideráveis ​​habilidades em campo. Quando você digita o nome dele no Google, o preenchimento automático recomenda palavras como ‘tipo de mulher que Cho gosta’, ‘Cho namoro’, ‘Cho casamento’. Após a última partida da Seleção Coreana, ele está se estabelecendo como um dos jovens jogadores mais proeminentes da Coreia do Sul, apesar de não jogar em uma liga europeia de alto nível", pontuou o jornal.

Ainda não sabemos qual será o resultado do jogo desta segunda (5) com o Brasil, mas Cho já pode se considerar um vitorioso nesta Copa. O estilo “estrela K-pop” atrelado às habilidades em campo estão fazendo do jovem coreano ser cobiçado tanto por equipes europeias quanto por fãs de todo o planeta.