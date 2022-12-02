Corte ‘antizica' de Richarlison ganha adeptos nas barbearias do ES

Corte de Richarlison faz sucesso nas barbearias do Espírito Santo Crédito: Instagram/@richarlison/Alex Drumond

Nem só de gols vive uma Copa do Mundo, o visual dos jogadores também sempre dá o que falar. Do topete de Ronaldo Fenômeno, em 2022, ao moicano de Neymar, em 2014, uma coisa é certa: sempre tem um corte de cabelo que chama atenção. Neste ano não foi diferente, já que o estilo escolhido por Richarlison também está virando moda.

Apelidado como “corte antizica”, o capixaba decidiu fazer um galho de arruda, tradicionalmente conhecido por afastar o mau-olhado, a inveja e energizar a casa. O corte foi usado pelo atacante da Seleção Brasileira no primeiro jogo do Brasil, no qual Richarlison marcou dois gols contra a Sérvia. Não sabemos se foi influência do visual, mas fato é que o jogador teve sorte em sua estreia na Copa do Mundo do Catar.

“Esse é o corte antizica com arruda na cabeça. Ele esteve comigo e me ajudou a superar os obstáculos mais difíceis. Agora, sou eu quem convoco geral pra colocar o antizica na cabeça”, disse o capixaba de Nova Venécia nas redes sociais.

E parece que a convocação deu certo. O corte já virou moda em várias barbearias do Espírito Santo, estado natal de Richarlison. Um desses locais é a Lords Barbearia, localizada em Portal de Jacaraípe, na Serra, onde muitos clientes estão pedindo o visual do “pombo”. O barbeiro Alex Drumond disse que a procura pelo corte aumentou após a vitória do primeiro jogo do Brasil.

“Desde a vitória do Brasil contra a Sérvia, pelos gols do Richarlison, aumentou muito a procura pelo corte igual ao dele, que é o platinado (também conhecido como nevou) com o desenho de um galho de arruda na lateral. O pessoal está bem animado e com muita criatividade neste período de Copa”, contou Alex.

O barbeiro Alex Drumond faz cortes inspirados na Copa do Mundo Crédito: Alex Drumond

O barbeiro contou ainda que o corte já até ganhou algumas adaptações, com as folhas da arruda pintadas com as cores do Brasil. Quem aderiu esse formato adaptado foi o massoterapeuta de 22 anos, Sinvaldo Moreira Santos Junior, que decidiu mudar o visual logo após o primeiro jogo da Seleção Brasileira.

“Sempre gostei de cabelo platinado, mas nunca tive coragem de fazer. Após o primeiro jogo do Brasil, quando vi o Richarlison, que é daqui do Espírito Santo, fazendo um gol para nossa nação, fiquei bastante motivado. Eu quis não só aderir ao platinado, como também fiz um corte inspirado no dele, só que pintei as folhas de arruda com as cores do Brasil”

Outros cortes com as cores do Brasil também estão fazendo a cabeça - literalmente - dos capixabas. “Um corte muito interessante que já saiu aqui na barbearia foi de um cliente que pediu para fazer uma pintura igual ao novo modelo da camisa da Seleção. O resultado foi impressionante e acabou gerando outros agendamentos de novos clientes”, revelou Alex, que fez a pintura de onça nas cores da bandeira na cabeça de um cliente.

Cortes inspirados na camisa da Seleção Brasileira também estão fazendo sucesso no ES Crédito: Alex Drumond