Corte estilo "Calvão de cria" ganha adeptos nas barbearias do ES

De tempos em tempos algum corte de cabelo viraliza e conquista - principalmente - os jovens. Quem não se lembra do famoso estilo Ronaldo Fenômeno, na Copa de 2002? E os diferentes visuais do Neymar ao longo dos anos? Até mesmo o cabelo platinado - conhecido como “nevou” - fez sucesso.

O fato é que existe mais uma moda no pedaço, o "Calvão de cria". O corte que teve origem no Sul do Brasil imita uma pessoa calva, deixando apenas as laterais com cabelo. E apesar do estilo careca parecer inusitado, muitas pessoas decidiram apostar no corte pelo Brasil. E, claro, muitos vídeos viralizaram nas redes sociais.

No Espírito Santo não foi diferente, vários capixabas também aderiram ao "Calvão de cria". O barbeiro Alex Drummond possui uma barbearia em Portal de Jacaraípe, na Serra, e contou que a moda surgiu no ano passado, após um cliente pedir o corte. Surpreso, ele chegou a pensar duas vezes antes de colocar a mão na massa.

O programador Matheus Matias decidiu apostar no corte "Calvão de Cria" Crédito: Vitor Jubini

"Isso surgiu na minha barbearia em 2021, quando um cliente chegou e pediu para realizar esse corte. A equipe inteira de barbeiros ficou surpresa e falou: 'Cara, é sério? É isso mesmo que você quer fazer?'. A primeira coisa que pensei é que isso não vai dar certo, não vai progredir. Porém, alguns meninos vieram pedir esse corte depois", revelou Alex.

Apesar do corte ter bombado nas redes sociais recentemente, um vídeo publicado na barbearia de Alex no ano passado já mostrava o "Calvão" em terras capixabas. Ou seja, o Espírito Santo teria sido um dos pioneiros na adesão desse estilo. Quem jura que lançou essa tendência é um rapaz de 18 anos, Matheus Matias.

"Acho que fui o primeiro a lançar esse corte no Espírito Santo. Vi alguns vídeos no Tik Tok e achei inusitado, então pensei: 'Vou fazer'. Quando cheguei na barbearia ninguém acreditou que queria fazer o 'Calvão', mas fiz mesmo assim. E, por sinal, fiquei um mês inteiro com o corte (risos)", disse Matheus.

Há vários tipos de "Calvão", como o calvinho, calvão, o degrade invertido, o calvo com pigmentação, o calvão com reflexo e o calvão com platinado. E não são só os homens que decidiram apostar no visual. As mulheres também estão aderindo a esta onda. Nas redes sociais, é possível encontrar vídeos do "Calvão feminino".

Diante dessa moda, o barbeiro Alex revelou que a maioria das pessoas procura adotar o "Calvão" apenas para um específico momento, como uma festa, por exemplo. Segundo o profissional, os clientes voltam no dia seguinte pedindo para mudar o estilo.

"As pessoas gostam mais de brincar com esse corte em uma festa. Aí, no dia seguinte, elas voltam para tirar. Acho que no próximo carnaval podemos esperar um 'bloco dos calvões'", brincou o barbeiro.