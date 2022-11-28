Richarlison disse que ficaria com Anitta: 'Depois que eu ganhar a Copa'

Na onda de promessas embaladas pela Copa, o jornal Extra resgatou uma fala de Richarlison nesta segunda-feira (28). Em entrevista a um canal do YouTube no ano passado, o atacante da Seleção Brasileira disse que toparia um affair com a Anitta após vencer a Copa.
O assunto veio quando o capixaba foi questionado se já tinha se relacionado com a cantora. Ele negou, mas disse que estaria disposto caso Anitta quisesse. "Rapaz, peguei não. Mas se ela quiser, eu quero", disse ele, se referindo à Poderosa como "uma deusa".
Na sequência, os companheiros de live perguntaram se ele se imaginava nas capas de revista ao lado da estrela. Empolgado, ele soltou: "Depois que eu ganhar a Copa do Mundo, eu pego ela".
O papo ainda rendeu mais histórias da vida amorosa do capixaba. Uma delas foi de um flerte com uma inglesa durante viagem a Portugal.
"A inglesa perdeu um óculos, falei: 'É agora que vou pular lá (no mar), achar esse óculos e conquistar ela'. Pulei, não achei nada, só que tinha um pescador. Como eu não sabia falar inglês direito, meti aqui (um gesto com as mãos mostrando que o óculos tinha afundado) e, como tinha um barranco, o cara pegou, me entregou", narrou Richarlison.
"Fui lá, entreguei a ela e meti um "Kiss me" (beije-me em inglês). Já meti um beijo nela, já peguei o número do Instagram e vi que morava aqui pertinho de mim", concluiu.
Será que a possível vitória do Brasil na Copa vai render um beijo de Anitta ao jogador? Vamos esperar. Enquanto isso, a Seleção Brasileira segue na fase de grupos e enfrenta a Suíça nesta segunda (28), a partir das 13h.