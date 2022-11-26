De Richarlison a Neymar, veja os salários dos jogadores da Seleção Brasileira

O Brasil tem uma Seleção de milhões. As cifras obtidas por alguns jogadores passam dos R$ 5 milhões chegando a passar dos R$ 20 milhões, como é o caso de Neymar (PSG). Mas nem todos chegam a esse patamar.
Segundo um levantamento feito pelo canal Lets Gool, no YouTube, Richarlison, que brilhou na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar 2022, fatura por ano o que o jogador do PSG tira num mês. Sim, enquanto o capixaba tem um salário de R$ 2,5 milhões, segundo o canal, o menino Ney tira R$ 24 milhões, sem contar os contratos de publicidade.
Confira abaixo o salário dos jogadores da seleção em seus clubes, segundo o Lets Gool
- Neymar Jr. (PSG): R$ 24 milhões
- Vinicius Jr. (Real Madrid): R$ 5,5 milhões
- Casemiro (Manchester United): 9,5 milhões
- Marquinhos (PSG): R$ 7,1 milhões
- Gabriel Jesus (Arsenal): R$ 7 milhões
- Antony (Manchester United): R$ 5,3 milhões
- Alisson (Liverpool): R$ 5,1 milhões
- Lucas Paquetá (West Ham): R$ 4,5 milhões
- Ederson (Manchester City): R$ 4,3 milhões
- Éder Militão (Real Madrid): R$ 4,2 milhões
- Bremer (Juventus): R$ 4, 1 milhões
- Raphinha (Barcelona): R$ 4,1 milhões
- Fabinho (Liverpool): R$ 4,1 milhões
- Rodrygo (Real Madrid): R$ 3,5 milhões
- Fred (Manchester United): R$ 3,4 milhões
- Thiago Silva (Chelsea): R$ 2,8 milhões
- Alex Telles (Sevilla): R$ 2,7 milhões
- Bruno Guimarães (Newcastle): R$ 2,5 milhões
- Richarlison (Tottenham): R$ 2,5 milhões
- Alex Sandro (Juventus): R$ 2,4 milhões
- Everton Ribeiro (Flamengo): R$ 1,6 milhão
- Gabriel Martinelli (Arsenal): R$ 950 mil
- Pedro (Flamengo): R$ 600 mil
- Weverton (Palmeiras): R$ 300 mil