  • De Richarlison a Neymar, veja os salários dos jogadores da Seleção Brasileira
Famosos do futebol

De Richarlison a Neymar, veja os salários dos jogadores da Seleção Brasileira

Segundo o canal Lets Gool, o capixaba fatura em um ano o que o jogador do PSG ganha num mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Novembro de 2022 às 12:44

O atacante capixaba Richarlison estreia na Copa do Mundo do Catar contra seleção da Sérvia no estádio Lusail
O atacante capixaba Richarlison abraçando Neymar na estreia na Copa do Mundo do Catar. Jogador precisa jogar um ano para faturar o que o craque do PSG ganha em um mês Crédito: Vitor Jubini
O Brasil tem uma Seleção de milhões. As cifras obtidas por alguns jogadores passam dos R$ 5 milhões chegando a passar dos R$ 20 milhões, como é o caso de Neymar (PSG). Mas nem todos chegam a esse patamar.
Segundo um levantamento feito pelo canal Lets Gool, no YouTube, Richarlison, que brilhou na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar 2022, fatura por ano o que o jogador do PSG tira num mês. Sim, enquanto o capixaba tem um salário de R$ 2,5 milhões, segundo o canal, o menino Ney tira R$ 24 milhões, sem contar os contratos de publicidade.

Confira abaixo o salário dos jogadores da seleção em seus clubes, segundo o Lets Gool

  • Neymar Jr. (PSG): R$ 24 milhões

  • Vinicius Jr. (Real Madrid): R$ 5,5 milhões

  • Casemiro (Manchester United): 9,5 milhões

  • Marquinhos (PSG): R$ 7,1 milhões

  • Gabriel Jesus (Arsenal): R$ 7 milhões

  • Antony (Manchester United): R$ 5,3 milhões

  • Alisson (Liverpool): R$ 5,1 milhões

  • Lucas Paquetá (West Ham): R$ 4,5 milhões

  • Ederson (Manchester City): R$ 4,3 milhões

  • Éder Militão (Real Madrid): R$ 4,2 milhões

  • Bremer (Juventus): R$ 4, 1 milhões

  • Raphinha (Barcelona): R$ 4,1 milhões

  • Fabinho (Liverpool): R$ 4,1 milhões

  • Rodrygo (Real Madrid): R$ 3,5 milhões

  • Fred (Manchester United): R$ 3,4 milhões

  • Thiago Silva (Chelsea): R$ 2,8 milhões

  • Alex Telles (Sevilla): R$ 2,7 milhões

  • Bruno Guimarães (Newcastle): R$ 2,5 milhões

  • Richarlison (Tottenham): R$ 2,5 milhões

  • Alex Sandro (Juventus): R$ 2,4 milhões

  • Everton Ribeiro (Flamengo): R$ 1,6 milhão

  • Gabriel Martinelli (Arsenal): R$ 950 mil

  • Pedro (Flamengo): R$ 600 mil

  • Weverton (Palmeiras): R$ 300 mil

