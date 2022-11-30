Richarlison fica só de cueca e presenteia torcedor com bermuda; veja vídeo

Richarlison fica só de cueca e presenteia torcedor com bermuda Crédito: Instagram/@enaldinho

O capixaba Richarlison segue proporcionando felicidade aos torcedores brasileiros. Além de marcar dois gols na partida de estreia do Brasil contra a Sérvia, na última quinta-feira (24), o atacante tirou a bermuda após o jogo desta segunda-feira (28), contra a Suíça, para presentear um fã com o item, ficando só de cueca.

Após o fim do jogo, alguns torcedores gritaram para o jogador pedindo a bermuda usada em campo por ele. Atendendo aos pedidos, Richarlison - que não estava mais de camisa - tirou a bermuda e jogou para um fã na arquibancada.

O momento foi gravado pelo influenciador Enaldo Lopes, onde foi possível escutar o pedido dos torcedores. "Shorts, shorts shorts!". Apesar de ter registrado a cena, foi um fã chamado Álvaro que conseguiu pegar a bermuda de Richarlison. “Tem até a marca do jogo”, disse Enaldo.

Os internautas, é claro, não perderam tempo e escreveram vários comentários brincando com a situação. "O que esse cara vai cheirar esse short essa noite é brincadeira", disse um perfil. "Chega em casa e a primeira coisa que tua mãe vai fazer é lavar sem querer", escreveu outro com risadas após o comentário.