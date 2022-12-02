Veja lista de bares para assistir aos jogos do Brasil na Copa

O Brasil avança rumo ao hexa e enfrenta a seleção da Croácia nesta sexta (9) pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

A partida começará ao meio-dia e diversos bares e restaurantes da Grande Vitória estarão prontos para receber a torcida.

Além de exibir o jogo em TVs e telões de última geração, muitos desses points terão promoções de bebida e também música ao vivo, rodas de samba e DJs.

Veja abaixo uma lista com bares de Vitória, Vila Velha e Serra para curtir o próximo jogo do Brasil.

ONDE ASSISTIR A BRASIL X CROÁCIA NO ES

ENSAIO BOTEQUIM

O bar vai abrir às 10h na sexta (9) para exibir o jogo em um telão e em TVs espalhadas pelo ambiente. A atração musical é o evento Pagodear, com Pele Morena, Cava Roxa, Reggis e Lukão. Entrada: R$ 30. Classificação: 18 anos.

Endereço: Rua Joaquim Lírio, 778, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória. (27) 99904-5360.

BAR DA COPA

Com decoração temática, telão, 11 televisores e capacidade para 350 pessoas, o point vai abrir às 10h na sexta (9) para exibir o jogo e terá como atrações Samba Júnior, Frazão e DJ Leandro Netto. Entrada: R$ 50 (pré-jogo/2º lote) ou R$ 40 (pós-jogo/2º lote) + taxa de serviço do site. Vendas: www.superticket.com.br.

Endereço: Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. (27) 98170-7651.

Bar da Copa fica no Triângulo, em Vitória Crédito: Monique Janutt

BAR 40 GRAUS

O bar vai exibir o jogo em seus televisores e estará aberto às 10h. A música fica por conta do projeto Cheers of the Samba, com Frazão, Pagolance, Fabricio V e Gisele Dario. Entrada: R$ 30. Classificação: 18 anos.

Endereço: Rua Joaquim Lirio, 811, Triângulo, Praia do Canto, Vitória. (27) 99904-5360.

RECANTO GASTROBAR

Na sexta (5), o bar vai funcionar das 11h às 16h para a exibição de Brasil x Croácia. A ocupação das mesas será por ordem de chegada.

Endereço: Rua Ulisses Sarmento, 232, Praia do Suá, Vitória. (27) 99883-9188.

BARLAVENTO

O beach bar vai abrir às 11h para Brasil x Croácia. Haverá telão de LED para a exibição do jogo, decoração temática, dose dupla de drinques e cervejas, petiscos e um bolão especial com prêmios. Atrações musicais do dia: Anderson Baduh às 18h, DJ Quadrini às 20h e DJ Havi às 22h. Entrada: R$ 30. O Barlavento é parceiro do Clube A Gazeta e oferece benefícios para assinantes.



Endereço: Av. Dante Michelini, Quiosque 1 da Praia da Camburi, Jardim da Penha, Vitória.

CORONEL PICANHA

Na exibição do jogo da Seleção nas quartas de final da Copa, o Coronel Picanha abrirá às 10h e terá samba ao vivo depois da partida.

Endereço: Rua Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitória. Reservas de mesa: (27) 99758-9374 (Ana Paula).

BAR BARRACO

Abrirá na sexta (9) às 11h e terá cardápio especial de almoço. Happy hour com double drink (dois drinques por R$ 33) e promoção de chope até o final do jogo. Atração musical após a partida: grupo de samba. Couvert artístico: R$ 20.

(dois drinques por R$ 33) e promoção de chope até o final do jogo. Atração musical após a partida: grupo de samba. Couvert artístico: R$ 20. Endereço: Rua João da Cruz, 150, Praia do Canto, Vitória.

O Bar Barraco fica na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram @barbarraco

BARÃO TAP HOUSE

Durante o jogo de sexta (9), o tap bar dará 10% de desconto em todas as torneiras de chope e os drinques Barão Mule e Caipirinha sairão em dose dupla. As promoções valerão antes, durante e após a exibição de Brasil x Croácia. A casa aceitará reservas de mesa, e quem reservar poderá participar de um bolão, cujo prêmio é um copo de chope à escolha.

Endereço: Av. Rozendo Serapião de Souza Filho, 630, República, Vitória. (27) 98124-3623.

FLUX GASTROBAR

A casa vai exibir o jogo na sexta (9) e abrirá às 11h30 com descontos em alguns itens do cardápio: porção de fritas, carnitas, franguitos e hambúrguer. Drinques Aperol Spritz, Moscow Mule e Gim Tônica a R$ 19,90 cada um.

Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99246-9145.

CANTO DA PRAIA

O quiosque vai abrir às 10h para a exibição do jogo e os petiscos estarão com 20% de desconto. A cada gol do Brasil, haverá rodada dupla de caipirinha. Durante o jogo, o chope Pilsen vai custar R$ 9,90. Bufê de feijoada a R$ 59,90 por pessoa.

Endereço: Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Praia de Camburi, Vitória. (27) 99946-1618.

SÓ SANTO BOTEQUIM

O bar vai abrir às 11h para exibir o jogo da Seleção em um telão e terá chope Pilsen a R$ 6,90 o dia todo.

Endereço: Rua Castelo Branco, 815, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas de mesa: (27) 99242-9313.



O Só Santo Botequim exibe os jogos da Seleção Crédito: Reprodução/Instagram @sosantobotequim

CAL'S BAR

Na sexta (9), o bar vai abrir às 10h e terá samba ao vivo após o jogo, com Ricardo Brasil. Nesse dia, quem pedir a feijoada individual (R$ 58) ganha uma caipirinha.

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 630, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99752-3887.

CANTO 27

Na sexta (9), a casa abrirá às 11h para a exibição do jogo do Brasil e terá como atrações Rodrigo Balla, Balada do Maycon e Sambadiverso. Entrada: R$ 15 (sujeito a alteração). Promoção do dia: na compra de quatro cervejas (Heineken, Eisenbahn ou Budweiser/600ml), a quinta sai grátis. O Canto 27 é parceiro do Clube A Gazeta e oferece benefícios para assinantes.

Endereço: Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. (27) 99887-7576. SEXTA: jogo do Brasil nas quartas de final

BAR.BOSA

O bar vai abrir na sexta (9) às 11h30 para a exibição do jogo do Brasil e terá feijoada (R$ 80, para duas pessoas, com arroz, farofa de cebola, vinagrete de couve, laranja e torresmo). O cardápio também inclui combos promocionais de petisco e cerveja.

Endereço: Av; Rosendo Serapião de Souza Filho, 691, entre os bairros República e Mata da Praia, Vitória.

CARANGUEJO DO ASSIS

A casa vai exibir Brasil x Croácia na sexta em 17 televisores de alta definição e em um telão com sonorização digital. Abertura às 11h e entrada a R$ 100 por pessoa (valor revertido em consumação).

Endereço: Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.

COCO BAMBU

O restaurante fará promoções de bebidas e petiscos antes e depois do jogo. Na sexta (9), o prato Camarão Coco Brasil vai custar R$ 99, para três pessoas, e o acesso à brinquedoteca será grátis. O Coco Bambu é parceiro do Clube A Gazeta e oferece benefícios para assinantes.

Endereços: Vila Velha - Shopping Praia da Costa. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa. (27) 3141-9100. Vitória - Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória. (27) 3083-5800.

Camarão Coco Brasil do restaurante Coco Bambu Crédito: Coco Bambu/Divulgação

BUDAS PUB

O bar vai abrir às 10h para exibir Brasil x Croácia e terá pagode ao vivo depois do jogo. Couvert artístico: R$ 20.

Endereço: Rua Maria da Penha Queiroz, 16, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99982-8432.

GINTERIA RESTAURANT & HAPPY BAR

A casa funcionará na sexta (9) a partir das 11h com parrilha e cardápio especial de almoço. Durante o jogo, terá rodada dupla de chope e, se o Brasil vencer, a rodada será estendida por mais uma hora. Música ao vivo e DJ após a partida.

Endereço: Rua Joaquim Lírio, 820, The Point Plaza, lojas 23 a 25, Praia do Canto, Vitória. (27) 99925-0297.

DIVINO BOTEQUIM

Na sexta (5), o bar vai abrir às 11h para exibir Brasil x Croácia. No cardápio, a novidade criada para a Copa é o drinque Hexa, composto de gim, licor fino, sumo de laranja, hortelã, xarope de maçã verde e flores comestíveis (R$ 35).

Endereço: Rua Eugenílio Ramos, 236, Jardim da Penha, Vitória. (27) 2142-4440.

EMPÓRIO BOHEMIO

O bar, que conta com seis TVs para exibir os jogos e espaço kids, abrirá às 10h e depois de Brasil x Croácia terá música ao vivo com Serginho Oliveira (pop rock).

Endereço: Rua Saul Navarro, 368, Praia do Canto, Vitória. Reservas de mesa: (27) 99794-6199.

O Emporio Bohemio terá música ao vivo após o jogo Crédito: Reprodução/Instagram @emporiobohemio

DONA PENHA BOTEQUIM

O bar vai abrir na sexta (9) ao meio-dia para a exibição de Brasil x Croácia com a TorciDona, ao som de Felipe Brava. O cardápio de almoço terá petiscos variados e tábuas de carnes. Entrada: a partir de R$ 10.

Endereço: Av. Champagnat, 546, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99246-5661.

FIVE SPORT BAR

O bar vai abrir às 11h, com decoração temática euma promoção: a cada quatro cervejas long neck Budweiser, a quinta é grátis. Em Vitória, a atração de sexta (9) é o DJ Jhosh Simon, e em Vila Velha DJ Banches. O Five Sport Bar é parceiro do Clube A Gazeta e oferece benefícios para assinantes.

Endereços: Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Av. Luciano das Neves, 2.400, Divino Espírito Santo, Vila Velha.

GUSTUS SPORT BAR

O bar vai abrir às 11h para exibir o jogo do Brasil em telões e TVs, com áudio, e terá samba ao vivo com Thiago Brito, Primeira Classe, Samba Diverso e DJs Peh e Laion. Pratos especiais no almoço, promoção de chope Pilsen das 18h às 20h e drinque Gin tropical por R$ 20 a noite toda. O Gustus Sport Bar é parceiro do Clube A Gazeta e oferece benefícios para assinantes.

Endereço: Rua Castelo Branco, 855, Centro, Vila Velha. (27) 3208-9864.

OUTBACK STEAKHOUSE

Durante a Copa, o restaurante dará refil de chope e aperitivos à vontade por um período de até três horas, a R$ 89,90 por pessoa. A ação é válida todos os dias da semana, das 11h às 20h, até 18/12. A opção com bebidas não alcoólicas sai a R$ 79,90 por pessoa. Os restaurantes da rede receberam um reforço de TVs para a exibição dos jogos.

Endereços: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2.400, Divino Espírito Santo, Vila Velha.

SIRÈNE FISH & CHIPS

A rede criou para a Copa do Mundo o drinque Caipireia, mistura de caipirinha com sereia preparada com vodca, limão espremido, purê de maracujá, tônica e um fiozinho de curaçau blue. Durante a Copa, os clientes que fizerem qualquer compra com valor mínimo de R$ 60 ganham um copo temático colecionável.

Endereço: Rua Joaquim Lírio, 782, Praia do Canto, Vitória.

Caipireia, drinque do bar Sirène, em Vitória Crédito: Sirène/Divulgação

VILA DO CAIXOTE

O bar vai abrir na sexta (9) às 11h para a exibição da partida e fará uma promoção: a cada gol do Richarlison, serão liberadas 100 latinhas de cerveja Amstel como cortesia para os clientes.

Endereço: Av. Brasil, 653, Novo Horizonte, Serra. (27) 3086-4836.