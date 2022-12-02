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Torcida pelo hexa

Veja lista de bares para assistir aos jogos do Brasil na Copa

Seleção de HZ reúne points da Grande Vitória que terão promoções, música ao vivo, DJs, combos de petiscos ou drinques temáticos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 06:00

O Brasil avança rumo ao hexa e enfrenta a seleção da Croácia nesta sexta (9) pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.
A partida começará ao meio-dia e diversos bares e restaurantes da Grande Vitória estarão prontos para receber a torcida.
Além de exibir o jogo em TVs e telões de última geração, muitos desses points terão promoções de bebida e também música ao vivo, rodas de samba e DJs.
Veja abaixo uma lista com bares de Vitória, Vila Velha e Serra para curtir o próximo jogo do Brasil.

ONDE ASSISTIR A BRASIL X CROÁCIA NO ES

ENSAIO BOTEQUIM 
  • O bar vai abrir às 10h na sexta (9) para exibir o jogo em um telão e em TVs espalhadas pelo ambiente. A atração musical é o evento Pagodear, com Pele Morena, Cava Roxa, Reggis e Lukão. Entrada: R$ 30. Classificação: 18 anos.   
  • Endereço: Rua Joaquim Lírio, 778, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória. (27) 99904-5360.
BAR DA COPA 
  • Com decoração temática, telão, 11 televisores e capacidade para 350 pessoas, o point vai abrir às 10h na sexta (9) para exibir o jogo e terá como atrações Samba Júnior, Frazão e DJ Leandro Netto. Entrada: R$ 50 (pré-jogo/2º lote) ou R$ 40 (pós-jogo/2º lote) + taxa de serviço do site. Vendas: www.superticket.com.br. 
  • Endereço: Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. (27) 98170-7651.
Torcida para jogo do Brasil na Copa no Bar da Copa, em Vitória
Bar da Copa fica no Triângulo, em Vitória Crédito: Monique Janutt
BAR 40 GRAUS
  • O bar vai exibir o jogo em seus televisores e estará aberto às 10h. A música fica por conta do projeto Cheers of the Samba, com Frazão, Pagolance, Fabricio V e Gisele Dario. Entrada: R$ 30. Classificação: 18 anos.    
  • Endereço: Rua Joaquim Lirio, 811, Triângulo, Praia do Canto, Vitória. (27) 99904-5360.
RECANTO GASTROBAR
  • Na sexta (5), o bar vai funcionar das 11h às 16h para a exibição de Brasil x Croácia. A ocupação das mesas será por ordem de chegada.  
  • Endereço: Rua Ulisses Sarmento, 232, Praia do Suá, Vitória. (27) 99883-9188.
BARLAVENTO
  • O beach bar vai abrir às 11h para Brasil x Croácia. Haverá telão de LED para a exibição do jogo, decoração temática, dose dupla de drinques e cervejas, petiscos e um bolão especial com prêmios. Atrações musicais do dia: Anderson Baduh às 18h, DJ Quadrini às 20h e DJ Havi às 22h. Entrada: R$ 30. O Barlavento é parceiro do Clube A Gazeta e oferece benefícios para assinantes.
  • Endereço: Av. Dante Michelini, Quiosque 1 da Praia da Camburi, Jardim da Penha, Vitória.
CORONEL PICANHA
  • Na exibição do jogo da Seleção nas quartas de final da Copa, o Coronel Picanha abrirá às 10h e terá samba ao vivo depois da partida.  
  • Endereço: Rua Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitória. Reservas de mesa: (27) 99758-9374 (Ana Paula).
BAR BARRACO
  • Abrirá na sexta (9) às 11h e terá cardápio especial de almoço. Happy hour com double drink (dois drinques por R$ 33) e promoção de chope até o final do jogo. Atração musical após a partida: grupo de samba. Couvert artístico: R$ 20.  
  • Endereço: Rua João da Cruz, 150, Praia do Canto, Vitória.
Jogo do Brasil no Bar Barraco, em Vitória
O Bar Barraco fica na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram @barbarraco
BARÃO TAP HOUSE
  • Durante o jogo de sexta (9), o tap bar dará 10% de desconto em todas as torneiras de chope e os drinques Barão Mule e Caipirinha sairão em dose dupla. As promoções valerão antes, durante e após a exibição de Brasil x Croácia. A casa aceitará reservas de mesa, e quem reservar poderá participar de um bolão, cujo prêmio é um copo de chope à escolha. 
  • Endereço: Av. Rozendo Serapião de Souza Filho, 630, República, Vitória. (27) 98124-3623. 
FLUX GASTROBAR 
  • A casa vai exibir o jogo na sexta (9) e abrirá às 11h30 com descontos em alguns itens do cardápio: porção de fritas, carnitas, franguitos e hambúrguer. Drinques Aperol Spritz, Moscow Mule e Gim Tônica a R$ 19,90 cada um.  
  • Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99246-9145. 
CANTO DA PRAIA
  • O quiosque vai  abrir às 10h para a exibição do jogo e os petiscos estarão com 20% de desconto. A cada gol do Brasil, haverá rodada dupla de caipirinha. Durante o jogo, o chope Pilsen vai custar R$ 9,90. Bufê de feijoada a R$ 59,90 por pessoa.  
  • Endereço: Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Praia de Camburi, Vitória.  (27) 99946-1618.
SÓ SANTO BOTEQUIM 
  • O bar vai abrir às 11h para exibir o jogo da Seleção em um telão e terá chope Pilsen a R$ 6,90 o dia todo. 
  • Endereço: Rua Castelo Branco, 815, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas de mesa: (27) 99242-9313.
Jogo do Brasil no Só Santo Botequim, em Vila Velha
O Só Santo Botequim exibe os jogos da Seleção Crédito: Reprodução/Instagram @sosantobotequim
CAL'S BAR
  • Na sexta (9), o bar vai abrir às 10h e terá samba ao vivo após o jogo, com Ricardo Brasil. Nesse dia, quem pedir a feijoada individual (R$ 58) ganha uma caipirinha.   
  • Endereço: Rua Quinze de Novembro, 630, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99752-3887.
CANTO 27
  • Na sexta (9), a casa abrirá às 11h para a exibição do jogo do Brasil e terá como atrações Rodrigo Balla, Balada do Maycon e Sambadiverso. Entrada: R$ 15 (sujeito a alteração). Promoção do dia: na compra de quatro cervejas (Heineken, Eisenbahn ou Budweiser/600ml), a quinta sai grátis. O Canto 27 é parceiro do Clube A Gazeta e oferece benefícios para assinantes
  • Endereço: Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. (27) 99887-7576. SEXTA: jogo do Brasil nas quartas de final
BAR.BOSA
  • O bar vai abrir na sexta (9) às 11h30 para a exibição do jogo do Brasil e terá feijoada (R$ 80, para duas pessoas, com arroz, farofa de cebola, vinagrete de couve, laranja e torresmo). O cardápio também inclui combos promocionais de petisco e cerveja.
  • Endereço: Av; Rosendo Serapião de Souza Filho, 691, entre os bairros República e Mata da Praia, Vitória.   
CARANGUEJO DO ASSIS
  • A casa vai exibir Brasil x Croácia na sexta em 17 televisores de alta definição e em um telão com sonorização digital. Abertura às 11h e entrada a R$ 100 por pessoa (valor revertido em consumação). 
  • Endereço: Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486. 
COCO BAMBU
  • O restaurante fará promoções de bebidas e petiscos antes e depois do jogo. Na sexta (9), o prato Camarão Coco Brasil vai custar R$ 99, para três pessoas, e o acesso à brinquedoteca será grátis. O Coco Bambu é parceiro do Clube A Gazeta e oferece benefícios para assinantes
  • Endereços: Vila Velha - Shopping Praia da Costa. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa. (27) 3141-9100. Vitória - Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória. (27) 3083-5800.
Camarão Coco Brasil do restaurante Coco Bambu
Camarão Coco Brasil do restaurante Coco Bambu Crédito: Coco Bambu/Divulgação
BUDAS PUB
  • O bar vai abrir às 10h para exibir Brasil x Croácia e terá pagode ao vivo depois do jogo. Couvert artístico: R$ 20.
  • Endereço: Rua Maria da Penha Queiroz, 16, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99982-8432.
GINTERIA RESTAURANT & HAPPY BAR
  • A casa funcionará na sexta (9) a partir das 11h com parrilha e cardápio especial de almoço. Durante o jogo, terá rodada dupla de chope e, se o Brasil vencer, a rodada será estendida por mais uma hora. Música ao vivo e DJ após a partida. 
  • Endereço: Rua Joaquim Lírio, 820, The Point Plaza, lojas 23 a 25, Praia do Canto, Vitória. (27) 99925-0297.
DIVINO BOTEQUIM
  • Na sexta (5), o bar vai abrir às 11h para exibir Brasil x Croácia. No cardápio, a novidade criada para a Copa é o drinque Hexa, composto de gim, licor fino, sumo de laranja, hortelã, xarope de maçã verde e flores comestíveis (R$ 35). 
  • Endereço: Rua Eugenílio Ramos, 236, Jardim da Penha, Vitória. (27) 2142-4440.
EMPÓRIO BOHEMIO
  • O bar, que conta com seis TVs para exibir os jogos e espaço kids, abrirá às 10h e depois de Brasil x Croácia terá música ao vivo com Serginho Oliveira (pop rock). 
  • Endereço: Rua Saul Navarro, 368, Praia do Canto, Vitória. Reservas de mesa: (27) 99794-6199.  
Jogo do Brasil na Copa no bar Emporio Bohemio, em Vitória
O Emporio Bohemio terá música ao vivo após o jogo Crédito: Reprodução/Instagram @emporiobohemio
DONA PENHA BOTEQUIM 
  • O bar vai abrir na sexta (9) ao meio-dia para a exibição de Brasil x Croácia com a TorciDona, ao som de Felipe Brava. O cardápio de almoço terá petiscos variados e tábuas de carnes. Entrada: a partir de R$ 10.   
  • Endereço: Av. Champagnat, 546, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99246-5661.
FIVE SPORT BAR 
  • O bar vai abrir às 11h, com decoração temática euma  promoção: a cada quatro cervejas long neck Budweiser, a quinta é grátis. Em Vitória, a atração de sexta (9) é o DJ Jhosh Simon, e em Vila Velha DJ Banches. O Five Sport Bar é parceiro do Clube A Gazeta e oferece benefícios para assinantes
  • Endereços: Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Av. Luciano das Neves, 2.400, Divino Espírito Santo, Vila Velha. 
GUSTUS SPORT BAR 
  • O bar vai abrir às 11h para exibir o jogo do Brasil em telões e TVs, com áudio, e terá samba ao vivo com Thiago Brito, Primeira Classe, Samba Diverso e DJs Peh e Laion. Pratos especiais no almoço, promoção de chope Pilsen das 18h às 20h e drinque Gin tropical por R$ 20 a noite toda. O Gustus Sport Bar é parceiro do Clube A Gazeta e oferece benefícios para assinantes
  • Endereço: Rua Castelo Branco, 855, Centro, Vila Velha. (27) 3208-9864.
OUTBACK STEAKHOUSE
  • Durante a Copa, o restaurante dará refil de chope e aperitivos à vontade por um período de até três horas, a R$ 89,90 por pessoa. A ação é válida todos os dias da semana, das 11h às 20h, até 18/12. A opção com bebidas não alcoólicas sai a R$ 79,90 por pessoa. Os restaurantes da rede receberam um reforço de TVs para a exibição dos jogos. 
  • Endereços: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2.400, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
SIRÈNE FISH & CHIPS
  • A rede criou para a Copa do Mundo o drinque Caipireia, mistura de caipirinha com sereia preparada com vodca, limão espremido, purê de maracujá, tônica e um fiozinho de curaçau blue. Durante a Copa, os clientes que fizerem qualquer compra com valor mínimo de R$ 60 ganham um copo temático colecionável. 
  • Endereço: Rua Joaquim Lírio, 782, Praia do Canto, Vitória. 
Drinque Caipireia do bar Sirène, em Vitória
Caipireia, drinque do bar Sirène, em Vitória Crédito: Sirène/Divulgação
VILA DO CAIXOTE
  • O bar vai abrir na sexta (9) às 11h para a exibição da partida e fará uma promoção: a cada gol do Richarlison, serão liberadas 100 latinhas de cerveja Amstel como cortesia para os clientes. 
  • Endereço: Av. Brasil, 653, Novo Horizonte, Serra. (27) 3086-4836.
CASA GRAVIOLA
  • O restaurante terá telão e decoração especial. Para animar a torcida, será promovido um bolão: quem assistir ao jogo inteiro na casa e acertar o placar, ganhará um voucher de almoço ou jantar (prato principal + bebida) para ser usado até o final deste ano.
  • Endereço: Rua Elesbão Linhares, 41, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8608.

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