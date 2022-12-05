Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Quando o Brasil volta a jogar na Copa? Confira datas das quartas de final
Rumo ao hexa!

Quando o Brasil volta a jogar na Copa? Confira datas das quartas de final

Depois da goleada sobre a Coreia do Sul, nesta segunda (5), Seleção Brasileira entrará em campo mais uma vez esta semana, em outro jogo decisivo

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 17:58

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 dez 2022 às 17:58
Chaveamento da fase final da Copa do Mundo do Catar Crédito: Arte Geraldo Neto
A Seleção Brasileira goleou a Coreia do Sul por 4 a 1, nesta segunda-feira (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2022. Com a classificação à próxima fase, a equipe comandada por Tite já tem data para entrar em campo novamente.
O Brasil volta a campo na sexta-feira (9), pelas quartas de final da Copa. O adversário será a Croácia e o jogo será disputado a partir das 12h. Veja acima o chaveamento completo da fase final do torneio.
A Croácia se classificou também nesta segunda-feira (5). A equipe venceu o Japão nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.
Na última Copa do Mundo, o Brasil acabou eliminado justamente nas quartas de final, quando foi derrotado pela equipe da Bélgica pelo placar de 2 a 1. Na época, a equipe também era comandada pelo técnico Tite.
Richarlison (d), do Brasil, comemora com Marquinhos após marcar o terceiro gol sobre a Coreia do Sul
Richarlison (d) comemora com Marquinhos após marcar o terceiro gol do Brasil Crédito: MANU FERNANDEZ/AP
A Croácia, por sua vez, é a atual vice-campeã mundial. A equipe fez história na Copa da Rússia ao chegar à final da competição pela primeira vez. Na oportunidade, os croatas acabaram derrotados pela França por 4 a 2.
Na Copa de 2022, a Croácia se classificou na primeira fase em segundo lugar de seu grupo, que contava também com as seleções de Bélgica, Marrocos e Canadá. O principal destaque do time é o meia Modric, que atua pelo Real Madrid e foi decisivo na campanha histórica de 2018.
Quem avançar do confronto entre Brasil ou Coreia do Sul e Croácia enfrentará na semifinal o vencedor do duelo entre Holanda e Argentina.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados