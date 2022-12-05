Richarlison volta a marcar e bota Tite para fazer a 'Dança do Pombo'

Richarlison marcou seu terceiro gol na Copa do Mundo do Catar, ao fazer o terceiro do Brasil na goleada de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final. Na hora de de festejar, o atacante correu em direção ao técnico Tite, que fez a "Dança do Pombo", marca registrada do capixaba na comemoração dos gols.
O primeiro gol do Brasil na partida foi marcado por Vinícius Junior, aos 6 minutos. Neymar, de pênalti, ampliou aos 12. O gol de Richarlison saiu aos 28. E Paquetá marcou o quarto, aos 35.
Pouco depois de balançar as redes, ainda na casa dos 28 minutos do primeiro tempo, Richarlison correu em direção aos atletas que estavam no banco de reservas, que abriram uma espécie de rodinha.
Depois de uma contagem regressiva, atletas e Tite fizeram o movimento e foram aos risos — "Pombo" é o apelido de Richarlison, que habitualmente protagoniza a dancinha em seus gols.