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Nas redes sociais

Em mensagem de Natal, Lula lembra vítimas de chuvas e deseja reconciliação

Presidente eleito criticou o "ódio político" que teria dividido brasileiros, além de citar famílias que perderam entes para a Covid-19

Publicado em 24 de Dezembro de 2022 às 15:57

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

24 dez 2022 às 15:57
O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, usou o Twitter neste sábado (24) para desejar um Feliz Natal aos brasileiros. "Gostaria de desejar um Feliz Natal a cada um e a cada uma dos 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Sei que, infelizmente, muitas famílias não terão o que comemorar, porque estão sofrendo com a fome, o desemprego, a inflação e o endividamento", escreveu.
Luiz Inácio Lula da Silva
Lula  Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O petista também lembrou as famílias que perderam pessoas queridas pela Covid-19 e pelas fortes chuvas em diversos estados."Sei também que esta é uma época especialmente triste para centenas de milhares de famílias que perderam seus entes queridos para a Covid. E para tantas outras que perderam tudo por causa das fortes chuvas que atingem vários estados", ressaltou.
Lula manifestou ainda o desejo de reconciliação de famílias que não estarão reunidas para celebrar o Natal “pelo ódio político que jogou pais contra filhos, irmãos contra irmãos”. “Desejo que o Natal seja o da reconciliação das famílias, e da reconciliação do Brasil consigo mesmo. Vou trabalhar mais do que trabalhei nos governos anteriores para que o Natal de todos, em especial dos que mais precisam, seja melhor no próximo ano", acrescentou.
Lula está em São Paulo desde sexta-feira (23), onde deverá passar o Natal com a sua mulher, a socióloga Janja da Silva.

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