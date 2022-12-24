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No km 71,5

Desvio de cratera é liberado na BR 101 em São Mateus

Trecho estava interditado desde segunda-feira (19). Desvio é provisório e vai ser utilizado até que as obras do trajeto original da rodovia sejam concluídas

Publicado em 24 de Dezembro de 2022 às 08:30

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 dez 2022 às 08:30
Trecho de desvio liberado está sinalizado, na BR 101
Trecho de desvio liberado está sinalizado, na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF
O desvio provisório no km 71,5 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foi liberado na manhã deste sábado (24), por volta de 5h45, para a passagem de veículos nos dois sentidos da rodovia. As obras no trecho tiveram início na última segunda-feira (19) e duraram cinco dias, após uma cratera se abrir devido a um processo de erosão e o rompimento de uma represa.
De acordo com a Eco 101, responsável pela obra, o desvio será utilizado até que a reconstrução do percurso original da estrada seja concluída. O prazo dado pela concessionária é de cerca de 60 dias para o desbloqueio.
Desvio de cratera é liberado na BR 101 em São Mateus
Os motoristas que trafegam pelo local estão orientados a manter a atenção e respeitar as sinalizações existentes no trecho. Com essa liberação, não há mais pontos de interdição total na BR 101.
Em Linhares há dois pontos com alagamentos na pista, no km 161 e no km 162. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apesar de ter bastante água na pista, os veículos conseguem passar pelo local.

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