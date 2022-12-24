Desvio de cratera é liberado na BR 101 em São Mateus

Trecho de desvio liberado está sinalizado, na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF

O desvio provisório no km 71,5 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foi liberado na manhã deste sábado (24), por volta de 5h45, para a passagem de veículos nos dois sentidos da rodovia. As obras no trecho tiveram início na última segunda-feira (19) e duraram cinco dias, após uma cratera se abrir devido a um processo de erosão e o rompimento de uma represa.

De acordo com a Eco 101, responsável pela obra, o desvio será utilizado até que a reconstrução do percurso original da estrada seja concluída. O prazo dado pela concessionária é de cerca de 60 dias para o desbloqueio.

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Os motoristas que trafegam pelo local estão orientados a manter a atenção e respeitar as sinalizações existentes no trecho. Com essa liberação, não há mais pontos de interdição total na BR 101.