ES 381 é interditada em São Mateus e motoristas têm que fazer desvio

DER colocou placas para orientar sobre o trecho em meia pista, na ES 381, em São Mateus Crédito: Divulgação/DER

A rodovia ES 381, na altura do km 47, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo , está parcialmente interditada na manhã desta sexta-feira (23). Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias (DER), a medida foi necessária por conta do risco da queda de uma barreira, consequência das fortes chuvas no município desde novembro. Está permitida apenas a passagem de carros e motos. Para outros veículos, há a orientação de desvio. Ainda não há uma previsão para a liberação total da via.

Para os motoristas que precisam passar pelo local, de São Mateus até Nova Venécia , a orientação é seguir pela BR 101 e entrar na rodovia ES 315, que dá acesso a Boa Esperança. Depois pegar a ES 130, que leva a Nova Venécia. O tempo de viagem aumenta em cerca de 30 minutos.

Não há alterações no trajeto de quem sai de São Mateus em direção à Grande Vitória . Como a BR 101 continua interditada no trecho do km 71,5, em São Mateus, por conta de uma cratera que se abriu, a ES 381 permanece sendo a solução.

Na estrada, o motorista vai até o km 41, no distrito de Nestor Gomes, e entra na ES 356 e na ES 430, que liga ao Centro de Jaguaré. O motorista depois segue até o distrito de Água Limpa, no município, e sai na BR 101.

Obras no local

De acordo com o superintendente regional Norte e Noroeste do DER, Eduardo Gottardi, ainda não há previsão para que o trecho seja liberado totalmente.

“Fomos ao local e verificamos que havia trincas na barreira. Depois fizemos um sobrevoo com drone e verificou-se que a situação está pior do que poderíamos imaginar. É um volume muito grande, que infiltra no terreno. Aquilo pesa e a massa de terra cai, sai levando o que está perto. Colocamos lona no local."

Gottardi acrescenta que é um trabalho preventivo, buscando a segurança das pessoas, para não acontecer nenhum transtorno, caso aquela massa venha a cair. "Estamos restringindo para poder salvar vidas, até da mesma pessoa que trabalha, para fazer algo. Primeiro nós temos que construir uma solução. Queria uma solução rápida e definitiva para dar segurança."