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Impactos da chuva

Bairros de São Mateus ficam alagados com a cheia do Rio Cricaré

Há registro de alagamentos em Porto, Pedra D'Água e no balneário de Guriri. Casas e comércios locais foram tomados pela água

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 15:43

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

22 dez 2022 às 15:43
No bairro, Pedra D'Água, na região dos pescadores, os moradores também precisam enfrentar a água
No bairro, Pedra D'Água, na região dos pescadores, os moradores também precisam enfrentar a água Crédito: Rosi Bredofw
Bairros do município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, ficaram alagados após o Rio Cricaré transbordar em alguns pontos. Há registro de alagamentos em Porto, Pedra D'Água e no balneário de Guriri. Casas e comércios locais foram tomados pela água. Segundo a Defesa Civil municipal, só em dezembro foram mais de mil milímetros de chuva no município.
Muitos moradores continuam contabilizando os prejuízos, sem conseguir voltar para casa. O pedreiro Lúcio Botelho mora no bairro Porto e a casa dele foi uma das atingidas pelo alagamento. Ele precisou sair do imóvel na noite desta quarta-feira (21) e voltou nesta manhã para tentar proteger o que não conseguiu retirar durante a noite.
“Infelizmente, o pouco que a gente tem, perde. Mas não podemos nos desfazer das coisas. Foi muito trabalho para adquirir essas coisinhas”, disse o morador para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte.
No bairro Pedra D'Água, na região dos pescadores, os moradores também precisam enfrentar a água para passar pela rua que dá acesso ao Rio Cricaré.
No bairro, Pedra D'Água, na região dos pescadores, os moradores também precisam enfrentar a água
No bairro Pedra D'Água, na região dos pescadores, os moradores também precisam enfrentar a água Crédito: Rosi Bredofw
Após ter sido tomada pela água e interditada, a ponte que fica no bairro e dá acesso a Guriri foi liberada, e os moradores do balneário voltaram a ter acesso à sede de São Mateus. No entanto, dentro do balneário, ainda há pontos de alagamento.
A comerciante Simone Ramos está há 25 dias sem abrir o bar que fica em Guriri. Além do prejuízo em ficar com as portas fechadas, ela também perdeu alguns equipamentos de trabalho. “Tem coisa para pagar, funcionário para pagar, mas não podemos fazer nada por enquanto”, relata.
Segundo o comando de sistema unificado, formado pelo Corpo Bombeiros, Defesa Civil e Prefeitura de São Mateus, não há uma medição sobre a elevação do nível do rio. No entanto, com mais chuva prevista para as próximas semanas no município, mais alagamentos e outros danos podem ocorrer.
“Surgindo novas áreas de risco, nós fazemos a retirada dessas pessoas. No bairro Boa Vista, no domingo e na segunda, houve movimento de massa. Já tem uma rachadura de 25 centímetros na escosta daquele local, e pode desabar a qualquer momento. As famílias dali já foram retiradas, mas precisamos de um planejamento de contenção para evitar que maiores danos aconteçam. Ainda há mais chuva prevista para janeiro”, afirma o tenente-coronel Wagner Borges, do Corpo Bombeiros.
Bairros do município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, ficaram alagados após o Rio Cricaré transbordar
Bairros do município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, ficaram alagados após o Rio Cricaré transbordar Crédito: Raphael Verly
O município montou um centro de apoio aos desabrigados pela chuva, em Guriri. Os atendimentos são direcionados para fazer o pré cadastro do Cartão Reconstrução. No local também são distribuídas cestas básicas e água mineral.

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