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Alerta

Rio Doce sobe rápido e pode inundar bairros em Linhares

Prefeitura informou que rio deve atingir a taxa de inundação ainda nesta quinta-feira (22). Cheia ocorre por conta da chuva em Minas Gerais

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 12:09

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 dez 2022 às 12:09
Rio Doce visto de cima em Linhares nesta sexta-feira (18)
Rio Doce em Linhares está a 19 centímetros da cota de inundação Crédito: Heber Thomaz
O nível do Rio Doce subiu, ultrapassou a cota de alerta e chegou a 3,26 metros em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (22). Segundo a Defesa Civil do município, a tendência é que o volume de água continue subindo, devido às fortes chuvas que incidem na Bacia do Rio Doce, em Minas Gerais, e chegue à taxa de inundação do rio no município, que é de 3,45 metros.
Segundo a prefeitura, por conta da situação atual, moradores do bairro Olaria são orientados a deixar suas casas e irem para abrigos. A Defesa Civil está em alerta, em um plantão de 24 horas, para atender ocorrências e realizar o monitoramento em pontos que podem ser afetados por inundações.
A tabela da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) mostra que o Rio Doce saiu de 2,83 metros, na manhã de quarta-feira (21), até chegar ao índice atual, tendo uma elevação de quase 50 centímetros. A cota de atenção em Linhares é de 2,80 metros e a de alerta, de 3 metros.
Em Governador Valadares, município mineiro, por onde o rio passa, o nível da cota de inundação foi ultrapassado nesta madrugada, diante das contínuas chuvas.
A população de Linhares pode acionar a Defesa Civil pelo telefone do plantão 24 horas (27) 98115-0511. Os chamados também podem ser feitos pelo 153, da Guarda Civil Municipal, e pelo 193, do Corpo de Bombeiros.

No Noroeste

Em Colatina, município do Noroeste capixaba, o Rio Doce atingiu a cota de atenção na manhã desta quinta, com 4,60 metros. No início da noite, o volume de água estava em 3,83 metros, isto é, um aumento de quase 80 centímetros.

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