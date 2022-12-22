Forte chuva causa novos alagamentos na BR 101, em Linhares

Carro fica preso em alagamento, na BR 101, em Linhares Crédito: Tiago Félix

Devido ao grande volume de chuva, os quilômetros 161 e 162 da BR 101, no distrito de Bebedouro, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , registraram alagamentos na manhã desta quinta-feira (22). Os trechos estão com interdição parcial, no sistema de pare e siga. Veículos mais altos conseguem passar, mas os de menor porte não se arriscam. Equipes da Eco 101 monitoram a área.

O repórter Tiago Félix, da TV Gazeta, registrou o momento em que um carro de passeio ficou preso na água. O motorista do veículo precisou de ajuda para empurrar o carro e retirá-lo do alagamento. Depois, precisou retirar água pela janela.

No km 161, a única alternativa para os motoristas era passar por uma estrada de terra às margens da rodovia, acessada por um posto de combustíveis. Já no outro ponto, km 162, a água voltou a alagar a pista. Trata-se do mesmo ponto em que, no início da semana, houve interdição parcial por conta da quantidade de água na estrada. A situação piorou após as chuvas.