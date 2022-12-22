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Norte do ES

Forte chuva causa novos alagamentos na BR 101, em Linhares

Choveu cerca de 90 mm durante a madrugada desta quinta-feira (22) no município. Os quilômetros 161 e 162 da rodovia ficaram tomados pela água

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 13:21

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 dez 2022 às 13:21
Carro fica preso em alagamento, na BR 101, em Linhares
Carro fica preso em alagamento, na BR 101, em Linhares Crédito: Tiago Félix
Devido ao grande volume de chuva, os quilômetros 161 e 162 da BR 101, no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, registraram alagamentos na manhã desta quinta-feira (22). Os trechos estão com interdição parcial, no sistema de pare e siga. Veículos mais altos conseguem passar, mas os de menor porte não se arriscam. Equipes da Eco 101 monitoram a área.
O repórter Tiago Félix, da TV Gazeta, registrou o momento em que um carro de passeio ficou preso na água. O motorista do veículo precisou de ajuda para empurrar o carro e retirá-lo do alagamento. Depois, precisou retirar água pela janela.
No km 161, a única alternativa para os motoristas era passar por uma estrada de terra às margens da rodovia, acessada por um posto de combustíveis. Já no outro ponto, km 162, a água voltou a alagar a pista. Trata-se do mesmo ponto em que, no início da semana, houve interdição parcial por conta da quantidade de água na estrada. A situação piorou após as chuvas.
Por conta do grande acumulado de chuvas, o município decretou situação de emergência. Desde o fim de novembro, há impactos nas regiões do interior e dos balneários de Linhares, com ocorrências de alagamentos. Algumas famílias precisaram sair de casa. No momento, há sete pessoas desalojadas.

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