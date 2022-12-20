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Interditada

Rompimento de represa causou cratera na BR 101 em São Mateus, diz Eco101

Um desvio deve ser construído em até sete dias. A empresa informou que após o fim das obras paliativas, os trabalhadores vão começar a recuperação da pista, o que deve durar mais 60 dias

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 17:21

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 dez 2022 às 17:21
O rompimento de uma represa às margens da BR 101 causou a cratera que interdita o km 71 da rodovia em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Eco101, concessionária da rodovia, a força da água levou a pista. O local está interditado desde segunda-feira (20). O prazo é que um desvio seja construído em sete dias, próximo ao trecho interditado.
Vídeos (veja acima) registrados por pessoas que passavam pelo local mostram o momento em que a cratera começa a abrir. Nas imagens impressionantes é possível ver a pista cedendo e sendo levada pela água.
A Eco101 informou que após o fim das obras do desvio, os trabalhadores vão começar a reconstrução do trecho que deve durar mais 60 dias. Para que a pista seja entregue dentro do prazo, os trabalhos ocorrerão ao longo do dia e noite.
BR 101 é totalmente interditada após cratera se abrir em São Mateus
Um trecho da BR 101 foi levado pela força da água após o rompimento de uma represa em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta

Dono da barragem será multado

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) informou que o proprietário da barragem já foi identificado e será multado por deixar de cumprir as exigências legais para a utilização do barramento. A agência disse que agora analisa o valor da multa a ser aplicada de acordo com a legislação.

Outras interdições

Essa é quarta erosão na BR 101 nos últimos 20 dias. Duas outras ocorreram em Linhares, e uma em Aracruz. A chuva registrada no final de semana trouxe problemas em outros trechos da rodovia. O km 162, em Bebedouro, no município de Linhares, está operando no sistema pare e siga devido ao alagamento da pista.
Também na BR 101, em Pedro Canário, no km 17, uma barreira caiu neste fim de semana atingindo uma carreta. Ninguém ficou ferido. A pista está parcialmente interditada.

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