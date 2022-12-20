Rompimento de represa causou cratera na BR 101 em São Mateus, diz Eco101

Vídeos (veja acima) registrados por pessoas que passavam pelo local mostram o momento em que a cratera começa a abrir. Nas imagens impressionantes é possível ver a pista cedendo e sendo levada pela água.

A Eco101 informou que após o fim das obras do desvio, os trabalhadores vão começar a reconstrução do trecho que deve durar mais 60 dias. Para que a pista seja entregue dentro do prazo, os trabalhos ocorrerão ao longo do dia e noite.

Um trecho da BR 101 foi levado pela força da água após o rompimento de uma represa em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta

Dono da barragem será multado

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) informou que o proprietário da barragem já foi identificado e será multado por deixar de cumprir as exigências legais para a utilização do barramento. A agência disse que agora analisa o valor da multa a ser aplicada de acordo com a legislação.

Outras interdições