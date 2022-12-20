Richarlison lamenta enchente em Nova Venécia: "Se cuidem"

Os estragos causados pela chuva em Nova Venécia, na região Noroeste do Espírito Santo, mobilizaram até mesmo o craque capixaba Richarlison. Natural do município, o "pombo" lamentou a situação e prestou solidariedade às vítimas da enchente pelas redes sociais, na noite desta segunda-feira (19).
"Minha cidade e meu estado estão debaixo d'água. Barragens estouradas, enchentes, pessoas totalmente ilhadas e perdendo tudo. É difícil ver tudo isso de longe. Se cuidem e, quem puder chegar em segurança, busque locais de arrecadação na sua cidade. Deus abençoe NV e o ES!", escreveu no Twitter.
O craque, que disputou a Copa do Mundo 2022 pela seleção brasileira, retornou para Londres nos últimos dias, onde mora. Contudo, familiares e amigos do jogador, como a avó, tios e irmãos, vivem em Nova Venécia.
Entre a manhã do último domingo (18) e a desta segunda, Nova Venécia foi a cidade que teve o maior acumulado de chuvas do País. Durante a tarde, entrou em estado de alerta para riscos de inundação do Rio Cricaré e de rompimento de represas, conforme informou a Defesa Civil Municipal.
Alerta de chuvas
Os próximos dias serão de instabilidade e muita chuva em boa parte das regiões capixabas. Além da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que favorece a formação de nuvens de chuva, uma frente fria avança pelo litoral do Sudeste, contribuindo para o aumento das áreas de instabilidade até sexta-feira (23).
De acordo com o Climatempo, existe o risco de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra por todo o território capixaba.