Richarlison lamenta enchente em Nova Venécia: "Se cuidem"

"Minha cidade e meu estado estão debaixo d'água. Barragens estouradas, enchentes, pessoas totalmente ilhadas e perdendo tudo. É difícil ver tudo isso de longe. Se cuidem e, quem puder chegar em segurança, busque locais de arrecadação na sua cidade. Deus abençoe NV e o ES!", escreveu no Twitter.