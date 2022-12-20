Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Deus abençoe NV e o ES"

Richarlison lamenta enchente em Nova Venécia: "Se cuidem"

O "pombo" capixaba prestou solidariedade às vítimas das chuvas na cidade natal dele pelo Twitter. Município está em alerta para rompimento de represas e risco de inundação

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 21:36

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

19 dez 2022 às 21:36
Craque da seleção brasileira lamenta enchentes na terra Natal, Nova Venécia
Craque da seleção brasileira lamentou enchentes na sua terra Natal Crédito: Prefeitura de Nova Venécia | Vitor Jubini
Os estragos causados pela chuva em Nova Venécia, na região Noroeste do Espírito Santo, mobilizaram até mesmo o craque capixaba Richarlison. Natural do município, o "pombo" lamentou a situação e prestou solidariedade às vítimas da enchente pelas redes sociais, na noite desta segunda-feira (19).
"Minha cidade e meu estado estão debaixo d'água. Barragens estouradas, enchentes, pessoas totalmente ilhadas e perdendo tudo. É difícil ver tudo isso de longe. Se cuidem e, quem puder chegar em segurança, busque locais de arrecadação na sua cidade. Deus abençoe NV e o ES!", escreveu no Twitter.
O craque, que disputou a Copa do Mundo 2022 pela seleção brasileira, retornou para Londres nos últimos dias, onde mora. Contudo, familiares e amigos do jogador, como a avó, tios e irmãos, vivem em Nova Venécia.
Entre a manhã do último domingo (18) e a desta segunda, Nova Venécia foi a cidade que teve o maior acumulado de chuvas do País. Durante a tarde, entrou em estado de alerta para riscos de inundação do Rio Cricaré e de rompimento de represas, conforme informou a Defesa Civil Municipal.

Alerta de chuvas

Os próximos dias serão de instabilidade e muita chuva em boa parte das regiões capixabas. Além da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que favorece a formação de nuvens de chuva, uma frente fria avança pelo litoral do Sudeste, contribuindo para o aumento das áreas de instabilidade até sexta-feira (23).
De acordo com o Climatempo, existe o risco de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra por todo o território capixaba.

LEIA MAIS SOBRE AS CHUVAS NO ES

Chuva no ES: equipe que atuou em Brumadinho vem ao Estado fazer varredura

Chuva alaga ruas e deslizamento de terra atinge casa em Cachoeiro

Temporada de chuvas já destruiu quatro trechos de rodovias no ES

Chuva no ES: confira os principais pontos de interdição da BR 101

De novo: semana será com muitas chuvas e temporais no Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES Nova Venécia Richarlison
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados