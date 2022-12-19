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Alerta da Defesa Civil

Chuva no ES: Nova Venécia tem riscos de rio transbordar e de represas romperem

Imagens mostram que o Rio Cricaré chegou a inundar alguns pontos da cidade. Defesa Civil Municipal também chama a atenção para o risco na zona rural

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 14:00

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 dez 2022 às 14:00
Devido ao grande acumulado de chuva registrado em 24 horas, Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, está sob alerta para riscos de inundação do Rio Cricaré e de rompimento de represas. Em imagens, é possível observar que o rio subiu muito nas últimas horas e transbordou em alguns pontos da cidade. A previsão do tempo indica que pode chover mais nas próximas horas. O coordenador da Defesa Civil Municipal, Alderiones Leite, enviou áudio aos moradores alertando sobre o grau de atenção na cidade.
O coordenador da Defesa Civil de Nova Venécia pediu que produtores rurais abram os vertedouros das represas de propriedades rurais para dar vazão à água armazenada, uma tentativa de amenizar os impactos da chuva. Segundo Alderiones Leite, já há registro de rompimento de represas no interior do município. A orientação é que os moradores saiam de casa, já que a água das represas caem em córregos, que estão cheios e podem transbordar em breve.
“Quero deixar um alerta aqui, que para mim, é o mais perigoso: é o risco das represas. Moradores próximos a córregos fiquem atentos porque as represas estão rompendo. No Córrego Dantas se rompeu. Também tem muita água na região do Córrego Douradinho. Na cabeceira da Penha, que dá no Patrimônio da Penha, também rompeu e está vindo em efeito cascata. Tem alerta de tudo quanto é canto de Nova Venécia de represa estourando. Fiquem atentos, principalmente os ribeirinhos. Se puderem sair de casa, é melhor", disse Alderiones.

Deslizamento de terra e interdições

 Há alerta também para deslizamento de terra no município.  A Prefeitura de Nova Venécia confirmou que duas estradas estão interditadas. Na BR 381, que dá acesso a São Mateus, houve um deslizamento de terra, que impede totalmente a passagem de veículos. Outro ponto de bloqueio é na ES 137, que liga Nova Venécia a São Gabriel da Palha, também por deslizamento de terra. Houve ainda a queda de árvores na estrada.
O Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) informou, por nota, que os trechos estão sendo monitorados e o trânsito flui em meia pista, no momento.

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