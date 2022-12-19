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Amarelo e laranja

ES recebe mais dois novos alertas de perigo de chuva e ventos fortes

Chove no Espírito Santo desde o fim de semana e a previsão dos institutos de meteorologia é que a instabilidade climática continue nos próximos dias

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 11:44

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 dez 2022 às 11:44
ES recebe mais dois novos alertas de perigo para chuva forte e ventos Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Espírito Santo recebeu mais dois novos alertas de perigo para chuva intensa, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda-feira (19), válidos até as 11h desta terça-feira (20). Desde o fim de semana, chove no Estado e a previsão para os próximos dias é de permanência da instabilidade climática
O aviso laranja, de perigo para chuva intensa, vale para 70 cidades, onde pode chover entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 10 mm/dia. A velocidade dos ventos fica entre 60 km/h e 100 km/h, considerada intensa pelo Inmet. Durante a vigência desse alerta, há o risco de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. 
Cidades em laranja:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Bom Jesus do Norte
  14. Brejetuba
  15. Cachoeiro de Itapemirim
  16. Cariacica
  17. Castelo
  18. Colatina
  19. Conceição do Castelo
  20. Divino de São Lourenço
  21. Domingos Martins
  22. Dores do Rio Preto
  23. Fundão
  24. Governador Lindenberg
  25. Guaçuí
  26. Guarapari
  27. Ibatiba
  28. Ibiraçu
  29. Ibitirama
  30. Iconha
  31. Irupi
  32. Itaguaçu
  33. Itapemirim
  34. Itarana
  35. Iúna
  36. Jaguaré
  37. Jerônimo Monteiro
  38. João Neiva
  39. Laranja da Terra
  40. Linhares
  41. Mantenópolis
  42. Marataízes
  43. Marechal Floriano
  44. Marilândia
  45. Mimoso do Sul
  46. Muniz Freire
  47. Muqui
  48. Nova Venécia
  49. Pancas
  50. Piúma
  51. Presidente Kennedy
  52. Rio Bananal
  53. Rio Novo do Sul
  54. Santa Leopoldina
  55. Santa Maria de Jetibá
  56. Santa Teresa
  57. São Domingos do Norte
  58. São Gabriel da Palha
  59. São José do Calçado
  60. São Mateus
  61. São Roque do Canaã
  62. Serra
  63. Sooretama
  64. Vargem Alta
  65. Venda Nova do Imigrante
  66. Viana
  67. Vila Pavão
  68. Vila Valério
  69. Vila Velha
  70. Vitória

Aviso amarelo

Já nas 16 cidades classificadas com o alerta amarelo, de perigo potencial para chuva intensa, o Inmet destaca a possibilidade de chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 km/h e 60 km/h. Apesar do aviso, o instituto considera baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. 
Municípios em amarelo:
  1. Água Doce do Norte
  2. Barra de São Francisco
  3. Boa Esperança
  4. Conceição da Barra
  5. Ecoporanga
  6. Jaguaré
  7. Linhares
  8. Montanha
  9. Mucurici
  10. Nova Venécia
  11. Pedro Canário
  12. Pinheiros
  13. Ponto Belo
  14. São Mateus
  15. Vila Pavão
  16. Vila Valério

Orientações do Inmet para os moradores

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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