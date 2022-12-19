ES recebe mais dois novos alertas de perigo de chuva e ventos fortes

O aviso laranja, de perigo para chuva intensa, vale para 70 cidades, onde pode chover entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 10 mm/dia. A velocidade dos ventos fica entre 60 km/h e 100 km/h, considerada intensa pelo Inmet. Durante a vigência desse alerta, há o risco de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.