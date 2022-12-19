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Nova Venécia é a cidade do Brasil onde mais choveu em 24 horas

Município no Noroeste do Espírito Santo atingiu quase a totalidade da média de volume de chuva de dezembro; São Mateus, no Norte do Estado, aparece em segundo lugar

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 10:06

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 dez 2022 às 10:06
Nível do Rio Cricaré subiu e quase atinge ponte em Nova Venécia
Nível do Rio Cricaré subiu e quase atinge ponte em Nova Venécia Crédito: Prefeitura de Nova Venécia
Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, é a cidade onde mais choveu no Brasil em 24 horas. Os dados foram divulgados na manhã desta segunda-feira (19) e levantados pela Climatempo, pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 
As estações do Inmet apontam que Nova Venécia recebeu o maior acumulado de chuva do país, com 164,2 mm, sendo seguida por outra cidade capixaba, São Mateus (116,8 mm), no Norte do Estado.
Dados do Cemaden também mostram Nova Venécia com o maior volume de chuva de 24 horas. Entre a manhã deste domingo (18) e a desta segunda, dia 19 de dezembro, choveu entre 163 mm e 148 mm. Essa chuva equivale de 75,9% a 83,6% da sua climatologia de dezembro, que é de 194,9 mm.
Como evidenciado pela Climatempo, os últimos dias da primavera e os primeiros do verão devem ser de bastante chuva no Espírito Santo. A instabilidade climática, prevista para o Estado pelo menos até sexta-feira (23), é provocada ainda pela atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), do Sudeste ao Norte do país, e uma frente fria. A estação mais quente do ano começa na quarta-feira, dia 21
A ZCAS continua favorecendo nuvens de chuva sobre Minas Gerais e o Espírito Santo. Além disso, uma frente fria avança pela costa da Região Sudeste, contribuindo para instabilidades.

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