Nova Venécia é a cidade do Brasil onde mais choveu em 24 horas

Nível do Rio Cricaré subiu e quase atinge ponte em Nova Venécia Crédito: Prefeitura de Nova Venécia

Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, é a cidade onde mais choveu no Brasil em 24 horas. Os dados foram divulgados na manhã desta segunda-feira (19) e levantados pela Climatempo, pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As estações do Inmet apontam que Nova Venécia recebeu o maior acumulado de chuva do país, com 164,2 mm, sendo seguida por outra cidade capixaba, São Mateus (116,8 mm), no Norte do Estado.

☔#Chuva: Confira os maiores volumes registrados em 24h, até as 8h de hoje (19), pelo #INMET:



?️Nova Venécia (ES): 164,2 mm

?️São Mateus (ES): 116,8 mm

?️Campo Grande (MS): 90,6 mm

?️Itajaí (SC): 78,2 mm

?️Ariranha (SP): 67,0 mm — INMET (@inmet_) December 19, 2022

Dados do Cemaden também mostram Nova Venécia com o maior volume de chuva de 24 horas. Entre a manhã deste domingo (18) e a desta segunda, dia 19 de dezembro, choveu entre 163 mm e 148 mm. Essa chuva equivale de 75,9% a 83,6% da sua climatologia de dezembro, que é de 194,9 mm.

Em 24 horas, entre a manhã de 18 e 19 de dezembro, choveu entre 163mm e 148mm só em Nova Venécia(no Espírito Santo), pelos dados do CEMADEN. O que está entre 83,6% e 75,9% da sua climatologia de dezembro, que é de 194,9mm. pic.twitter.com/3VJep4X1Hr — CLIMATEMPO (@climatempo) December 19, 2022

Como evidenciado pela Climatempo, os últimos dias da primavera e os primeiros do verão devem ser de bastante chuva no Espírito Santo . A instabilidade climática, prevista para o Estado pelo menos até sexta-feira (23), é provocada ainda pela atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), do Sudeste ao Norte do país, e uma frente fria. A estação mais quente do ano começa na quarta-feira, dia 21