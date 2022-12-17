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Tempo

ES tem novos alertas para chuvas intensas e ventos fortes; veja cidades

Inmet emitiu dois avisos de atenção. Um de perigo, válido para a Grande Vitória e porção Norte do Estado, e outro de perigo potencial, válido para o Sul

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 11:15

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

17 dez 2022 às 11:15
Tempo fechado e chuva no ES
Tempo fechado e chuva no ES Crédito: Ricardo Medeiros
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de mau tempo para o Espírito Santo na manhã deste sábado (17). Os avisos são de perigo (classificado como risco laranja)  e de perigo potencial (amarelo).
Juntos, os dois avisos abarcam todas as cidades do Espírito Santo e são válidos até a manhã deste domingo (18). A previsão é de chuvas intensas e ventos fortes.
O primeiro alerta, de perigo, prevê chuvas de até 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, com ventos intensos, que podem variar de 60 a 100 km/h.
Esse aviso é válido para as regiões da Grande Vitória, Litoral Norte Capixaba, Noroeste e Central Espírito-santense, que incluem os seguintes municípios:
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca 
  • Alto Rio Novo 
  • Aracruz 
  • Baixo Guandu 
  • Barra de São Francisco 
  • Boa Esperança 
  • Cariacica 
  • Colatina 
  • Conceição da Barra 
  • Domingos Martins 
  • Ecoporanga 
  • Fundão 
  • Governador Lindenberg 
  • Ibiraçu 
  • Itaguaçu 
  • Itarana 
  • Jaguaré 
  • João Neiva 
  • Laranja da Terra 
  • Linhares 
  • Mantenópolis 
  • Marilândia 
  • Montanha 
  • Mucurici 
  • Nova Venécia 
  • Pancas 
  • Pedro Canário 
  • Pinheiros 
  • Ponto Belo 
  • Rio Bananal 
  • Santa Leopoldina 
  • Santa Maria de Jetibá 
  • Santa Teresa 
  • São Domingos do Norte 
  • São Gabriel da Palha 
  • São Mateus 
  • São Roque do Canaã 
  • Serra 
  • Sooretama
  • Viana 
  • Vila Pavão
  • Vila Valério 
  • Vila Velha 
  • Vitória
Nessas cidades, segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Alerta amarelo

Mapa mostra os avisos de mau tempo do Inmet no ES
Mapa mostra os avisos de mau tempo do Inmet no ES Crédito: Inmet
Já o aviso de perigo potencial (amarelo) tem previsões mais brandas, com chuva que pode chegar a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros no dia. Os ventos podem alcançar no máximo 60 km/h. Dessa forma, o risco de descargas elétricas, alagamentos e quedas de árvores é menor.
Esse alerta é válido para a porção Sul do Espírito Santo, incluindo as regiões Litoral Sul, do Caparaó e Serrana. Confira as cidades:
  • Afonso Cláudio 
  • Alegre 
  • Alfredo Chaves 
  • Anchieta 
  • Apiacá 
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte 
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim 
  • Castelo
  • Conceição do Castelo 
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins 
  • Dores do Rio Preto 
  • Guaçuí 
  • Guarapari
  • Ibatiba 
  • Ibitirama 
  • Iconha 
  • Irupi
  • Itapemirim 
  • Itarana 
  • Iúna 
  • Jerônimo Monteiro 
  • Laranja da Terra 
  • Marataízes 
  • Marechal Floriano 
  • Mimoso do Sul 
  • Muniz Freire 
  • Muqui 
  • Piúma 
  • Presidente Kennedy 
  • Rio Novo do Sul 
  • Santa Leopoldina 
  • Santa Maria de Jetibá 
  • São José do Calçado 
  • Vargem Alta 
  • Venda Nova do Imigrante 

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