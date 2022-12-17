ES tem novos alertas para chuvas intensas e ventos fortes; veja cidades

Tempo fechado e chuva no ES Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de mau tempo para o Espírito Santo na manhã deste sábado (17). Os avisos são de perigo (classificado como risco laranja) e de perigo potencial (amarelo).

Juntos, os dois avisos abarcam todas as cidades do Espírito Santo e são válidos até a manhã deste domingo (18). A previsão é de chuvas intensas e ventos fortes.

O primeiro alerta, de perigo, prevê chuvas de até 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, com ventos intensos, que podem variar de 60 a 100 km/h.

Esse aviso é válido para as regiões da Grande Vitória, Litoral Norte Capixaba, Noroeste e Central Espírito-santense, que incluem os seguintes municípios:

Água Doce do Norte



Águia Branca

Alto Rio Novo

Aracruz

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Cariacica

Colatina

Conceição da Barra

Domingos Martins

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Ibiraçu

Itaguaçu

Itarana

Jaguaré

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marilândia

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

Rio Bananal

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Mateus

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha

Vitória



Nessas cidades, segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Alerta amarelo

Mapa mostra os avisos de mau tempo do Inmet no ES Crédito: Inmet

Já o aviso de perigo potencial (amarelo) tem previsões mais brandas, com chuva que pode chegar a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros no dia. Os ventos podem alcançar no máximo 60 km/h. Dessa forma, o risco de descargas elétricas, alagamentos e quedas de árvores é menor.

Esse alerta é válido para a porção Sul do Espírito Santo, incluindo as regiões Litoral Sul, do Caparaó e Serrana. Confira as cidades: