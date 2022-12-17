ES tem novos alertas para chuvas intensas e ventos fortes; veja cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de mau tempo para o Espírito Santo na manhã deste sábado (17). Os avisos são de perigo (classificado como risco laranja) e de perigo potencial (amarelo).
Juntos, os dois avisos abarcam todas as cidades do Espírito Santo e são válidos até a manhã deste domingo (18). A previsão é de chuvas intensas e ventos fortes.
O primeiro alerta, de perigo, prevê chuvas de até 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, com ventos intensos, que podem variar de 60 a 100 km/h.
Esse aviso é válido para as regiões da Grande Vitória, Litoral Norte Capixaba, Noroeste e Central Espírito-santense, que incluem os seguintes municípios:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
Nessas cidades, segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Alerta amarelo
Já o aviso de perigo potencial (amarelo) tem previsões mais brandas, com chuva que pode chegar a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros no dia. Os ventos podem alcançar no máximo 60 km/h. Dessa forma, o risco de descargas elétricas, alagamentos e quedas de árvores é menor.
Esse alerta é válido para a porção Sul do Espírito Santo, incluindo as regiões Litoral Sul, do Caparaó e Serrana. Confira as cidades:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante