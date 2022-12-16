Saiba como doar móveis usados para famílias vítimas da chuva no ES

Serviço do papa-móveis de Cariacica recolhe peças que ainda podem ser úteis a outras pessoas Crédito: Reprodução

Quem quiser doar móveis e eletrodomésticos para pessoas que perderam tudo após as fortes chuvas que atingiram o Estado , já pode procurar os serviços de recolhimento das prefeituras da Grande Vitória.

Após passarem por uma reforma – caso seja necessário –, os materiais são encaminhados para os moradores mais necessitados dos municípios.

Foi o que aconteceu com o pedreiro e morador do bairro Operário, em Cariacica, Carlos Costa Nascimento, que perdeu tudo devido ao mau tempo.

“A chuva parecia estar dentro de casa. O rio estava vindo, assustava. Até cobra eu tirei de dentro de casa. Saí daqui com água nos peitos, praticamente. A água puxava a gente para trás. Você precisava ver que sufoco”, contou à reportagem da TV Gazeta.

Com muito esforço, ele conseguiu subir uma escada e ficar na laje, onde passou três dias recebendo comida dos vizinhos pela janela.

“A menina ali me dava café, me dava almoço. Em um cantinho coloquei um colchãozinho, um travesseiro… Fiquei aqui”, destacou.

Quando a água começou a baixar, ele desceu. De tudo o que tinha, só conseguiu recuperar apenas o CPF. Seu Carlos tentou limpar a sujeira sozinho. Mas o que ele queria, mesmo, era uma cama nova, para poder descansar depois de tanto sufoco.

Foi com a ajuda de um amigo que ele foi cadastrado na assistência social de Cariacica. Nesta semana, seu Carlos recebeu uma doação de móveis: além da cama, vieram armários de cozinha, sofá, guarda-roupas e uma televisão, tão importante para ele.

"É só benção, né? É só alegria. Veio um caminhão de mudança. Acostumado com a TV, a gente sozinho fica ruim. A TV distrai. Agora dá" Carlos Costa Nascimento - Operário

Como fazer doações ao 'papa-móveis'

Serra

Na Serra, a prefeitura municipal criou o serviço "Papa-Treco" em 2021. Para solicitar o recolhimento de bens em funcionamento ou não, o cidadão deve enviar mensagem via WhatsApp para o número (27) 99503-3549 ou pelo aplicativo Colab, gratuito para Android e iOS.

Segundo a prefeitura, os produtos que ainda funcionam não são reformados, mas doados na forma em que se encontram e ficam depositados em um galpão do município no bairro Novo Porto Canoa.

Em 2022 foram recolhidos cerca de 2.400 itens, entre objetos em funcionamento ou não, e desse total, mais de 850 itens que funcionam foram doados para cerca de 270 famílias de baixa renda. Os principais itens doados são colchões, cama, fogão, sofá, mesa, cadeira, armário, dentre outros.

Viana

Em Viana, o trabalho de recolhimento de móveis é feito atualmente pela Secretaria de Ordem Pública e Serviços Urbanos (Semops) de acordo com a demanda da população. Para requisitar, é necessário entrar em contato com a secretaria entre segunda e sexta, de 8h a 17h, por meio do telefone (27) 3255-1675.

"A partir disso, uma equipe da prefeitura de Viana vai até à residência e faz o recolhimento de móveis e utensílios domésticos usados em qualquer estado de conservação, mediante a solicitação dos moradores de Viana de forma gratuita", informou a prefeitura, em nota.

Todos os móveis dispensados pelos moradores serão avaliados e, se estiverem em boas condições, serão destinados aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município.

Vitória

Desde 2021, a Capital conta com a coleta agendada, via Whatsapp, de resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, realizada por meio do serviço municipal de “Papa-Móveis". O agendamento também pode ser realizado via 156 ou Whatsapp (27) 99693-8953

O serviço é gratuito, sendo realizado prévio agendamento, para que a equipe possa coletar o móvel doado na residência do morador. Os munícipes têm também a opção de realizar a entrega voluntária na unidade de transbordo, que fica em Resistência.

Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha (PMVV), por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, possui o serviço de Cata Móveis que recolhe materiais como: armários, geladeiras, fogões, sofás, cadeiras e eletroeletrônicos. Tudo previamente agendado pelo telefone 162 da ouvidoria municipal.

"A PMVV atendeu este ano mais de 2500 ouvidorias relacionadas ao serviço, o que corresponde a uma média de 9 atendimentos diários do serviço", contabilizou, também por nota.

Cariacica

A Secretaria Municipal de Serviços de Cariacica (Semserv) conta com o serviço Papa Móveis, que pode ser acionado pelos telefones 162 ou (27) 98158-9354.

De acordo com a administração municipal, eles fazem o recolhimento de móveis e eletrodomésticos em condições de uso, dando a eles destino ambientalmente sustentável, evitando que sejam descartados de maneira irregular.

Após o morador solicitar o serviço, a equipe com o caminhão vai até a casa do solicitante, morador de Cariacica, e faz o recolhimento. O responsável precisa estar presente no momento do recolhimento. Os móveis e eletrodomésticos que estão em condições de uso são destinados a famílias cadastradas pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

O secretário da Semserv, Marcos Aranda, explicou ainda que os moradores como o Seu Carlos, que foram atingidos pelas chuvas, têm prioridade na doação.

“Depois das chuvas, priorizamos as pessoas que foram atingidas. Um servidor faz análise. Se precisar de reparo, faz manutenção. O que não é viável a gente descarta e vai para a Associação de Catadores”, afirmou.