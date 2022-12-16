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Arrastado por correnteza

Bombeiros buscam por adolescente que desapareceu em rio de Linhares

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros iniciaram os trabalhos de busca na mesma tarde, ficando até a noite, e devem continuar nesta sexta-feira (16)

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 11:36

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 dez 2022 às 11:36
Luan Oliveira Caron, de 16 anos, desapareceu após entrar no Rio Pequeno, em Linhares
Luan Oliveira Caron, de 16 anos, desapareceu após entrar no Rio Pequeno, em Linhares Crédito: Arquivo da família
Um adolescente de 16 anos está desaparecido desde a tarde desta quinta-feira (15) após ser arrastado pela correnteza do Rio Pequeno no bairro Três Barras, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas pouco após o desaparecimento de Luan Oliveira Caron e a equipe segue com os trabalhos à procura do rapaz nesta sexta-feira (16). 
Os Bombeiros informaram que, segundo relatos no local do ocorrido, Luan estava acompanhado de dois amigos, que tentaram fazer o resgate antes de o adolescente afundar na água e conseguiram se salvar, mas não tiveram êxito em resgatar o jovem.
Além dos mergulhadores, equipes do Corpo de Bombeiros em botes também atuam no Rio Pequeno realizando buscas superficiais pela água.
Equipe dos bombeiros fazem busca por corpo de jovem no Rio Pequeno, em Linhares,
Equipe dos bombeiros fazem busca por corpo de jovem no Rio Pequeno, em Linhares, Crédito: Célio Ferreira
A família de Luan acompanha os trabalhos do local e amigos tentam ajudar na procura. O pai do menino, Angelo Oliveira Caron, lembra que disse para o filho não entrar no rio.  "Ele quando fazia essas peripécias de menino, falava uns dois dias depois: ‘pai, eu fui lá’. Eu sempre falava: ‘filho, no Rio Pequeno, a gente não entrava nem em dupla, tinha que ter mais gente, porque lá a correnteza é muito forte. Tem vegetação no fundo do rio’. Mas menino, né... Ele dizia: ‘Pai, fica tranquilo. Eu sei nadar’", disse, lamentando.
"Ontem (15), por volta das 16h40, meu telefone tocou insistentemente. Eu pensei em retornar depois do meu horário de trabalho, mas atendi e era do Corpo de Bombeiros. Disseram que ocorreu um acidente com o meu filho no Rio Pequeno. Como experiência que eu já tive, pensei: ‘Eles não vão me ligar para falar que meu filho tomou um caldo e está bem’. Eu vim para cá. Estamos aí. Não é consolo, mas para quem crê, os filhos são herança do senhor. Ele dá, ele toma de volta"
Angelo Oliveira Caron - Pai de Luan
Luan Oliveira Caron, de 16 anos, desapareceu após entrar no Rio Pequeno, em Linhares
Luan Oliveira Caron, de 16 anos, desapareceu após entrar no Rio Pequeno, em Linhares Crédito: Arquivo da família
A mãe de Luan, muito abalada, não conseguiu ir até o local onde estão sendo feitas as buscas. Angelo ainda lembrou que perdeu um filho, em dezembro do ano passado, por um tipo de câncer.  
Bombeiros buscam por adolescente que desapareceu em rio de Linhares

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