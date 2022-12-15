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Crime

Homem é assassinado a tiros dentro de bar em Linhares

Segundo a PM, Giovani Conceição de Souza já estava sem vida quando os policiais chegaram ao local; a motivação e a autoria do crime estão sendo investigadas

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 11:27

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 dez 2022 às 11:27
Crime aconteceu no bairro Interlagos, em Linhares
Crime aconteceu no bairro Interlagos, em Linhares Crédito: Leitor de A Gazeta
Um homem foi morto a tiros dentro de um bar no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (14). A Polícia Militar informou que quando os militares chegaram ao local, Giovani Conceição de Souza, que não teve a idade informada, estava no chão, já sem vida.
Segundo a PM, a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas no município. Ainda não há informações sobre autoria,  motivação e dinâmica o crime. O corpo de Giovani foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", explicou, por nota.
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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