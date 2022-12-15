Homem é assassinado a tiros dentro de bar em Linhares

Crime aconteceu no bairro Interlagos, em Linhares Crédito: Leitor de A Gazeta

Um homem foi morto a tiros dentro de um bar no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (14). A Polícia Militar informou que quando os militares chegaram ao local, Giovani Conceição de Souza, que não teve a idade informada, estava no chão, já sem vida.

Segundo a PM, a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas no município. Ainda não há informações sobre autoria, motivação e dinâmica o crime. O corpo de Giovani foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", explicou, por nota.