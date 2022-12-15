Pai é preso por estuprar filha de 11 anos e confessa crime em Linhares

Um homem de 39 anos foi preso, na noite de quarta-feira (14), suspeito de estuprar a filha dele, uma criança de 11 anos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Durante o interrogatório à Polícia Civil, ele confessou os abusos sexuais. As investigações do caso começaram após a mãe da menina denunciar o crime na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares.

A Polícia Civil informou que a mãe relatou ter percebido um comportamento diferente da filha e conversou com a menina, que relatou sobre os abusos sexuais. Em seguida, a mulher procurou a delegacia para denunciar o crime na última terça-feira (13).

"A mãe disse que a criança informou que ocorreram mais de dez abusos e que o pai aproveitava quando ela não estava em casa”, contou a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI), delegada Silvana Soeiro de Castro. As investigações apontam que os abusos começaram em setembro.

Suspeito foi levado para a 16º Delegacia Regional de Linhares para ser interrogado Crédito: Heber Tomaz

A Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares iniciou as investigações rapidamente e conseguiu coletar provas do suspeito. Em menos de 24 horas, a Justiça expediu o mandado de prisão contra o homem. Ele foi preso no mesmo dia, no início da noite.