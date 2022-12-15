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Investigação

Pai é preso por estuprar filha de 11 anos e confessa crime em Linhares

Menina relatou abusos para a mãe, que fez denúncia junto à Polícia Civil; suspeito foi preso na noite desta quarta-feira (14) e, durante o interrogatório, confessou o crime

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 10:28

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 dez 2022 às 10:28
Um homem de 39 anos foi preso, na noite de quarta-feira (14), suspeito de estuprar a filha dele, uma criança de 11 anos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Durante o interrogatório à Polícia Civil, ele confessou os abusos sexuais. As investigações do caso começaram após a mãe da menina denunciar o crime na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares.
A Polícia Civil informou que a mãe relatou ter percebido um comportamento diferente da filha e conversou com a menina, que relatou sobre os abusos sexuais. Em seguida, a mulher procurou a delegacia para denunciar o crime na última terça-feira (13).
"A mãe disse que a criança informou que ocorreram mais de dez abusos e que o pai aproveitava quando ela não estava em casa”, contou a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI), delegada Silvana Soeiro de Castro. As investigações apontam que os abusos começaram em setembro.
16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
Suspeito foi levado para a 16º Delegacia Regional de Linhares para ser interrogado Crédito: Heber Tomaz
A Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares iniciou as investigações rapidamente e conseguiu coletar provas do suspeito. Em menos de 24 horas, a Justiça expediu o mandado de prisão contra o homem. Ele foi preso no mesmo dia, no início da noite.
Os nomes do bairro e do homem preso não estão sendo divulgados para preservação da identidade da vítima. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória da Serra, local onde ficam os presos por crimes sexuais, e está à disposição da Justiça, conforme informou a Polícia Civil.

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