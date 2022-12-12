Encontro vai discutir experiências de mulheres na produção de cacau no ES

Cacau produzido no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Nesta sexta-feira (16), o município de Linhares receberá o 1° Encontro Mulheres do Cacau, evento que tem como finalidade apresentar a experiência e a importância da organização das mulheres na produção de cacau e na economia do Espírito Santo.

A programação contará com debates, palestras e oficinas sobre o mercado, produção e fabricação de produtos que envolvem o cacau. Os palestrantes são empresários, especialistas e técnicos do setor que atuam dentro e fora do Estado.

Entre os convidados está a a embaixadora do México no Brasil, Laura Beatriz Esquivel Valdés, que vai falar da história do chocolate e sua importância na cultura mexicana. Estarão presentes ainda representantes de marcas como Cacau Show e Chocolates Faccinio.

Realizado pela Associação Mulheres do Cacau, com apoio do governo do Estado, o encontro acontecerá no Cerimonial Solarium, no Bairro Araçá, das 8h às 17h.