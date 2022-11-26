Mulheres e homens agora têm poderes iguais em órgão do governo do ES

Manifestante participa de ato pelo Dia Internacional da Mulher no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) publicou, no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (23), uma portaria oficializando a adoção de medidas destinadas à implementação da política de equidade de gênero no âmbito da instituição.

Com a portaria, a PGE atende a uma recomendação da Organização das Nações Unidas (ONU) que determina como objetivo a ser alcançado, até 2030, a equidade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres, com efetiva igualdade de acesso na mesma proporção que os homens.

Em seu texto, a portaria prevê a acessibilidade igualitária entre homens e mulheres aos cargos e funções (inclusive de chefias) na PGE; participação equânime nos processos de planejamento estratégico e decisões administrativas; inclusão de uma disciplina sobre equidade de gêneros na pós-graduação em Direito do Estado e Advocacia Pública, coordenada pela Escola Superior da PGE (ESPGE), dentre outras diretrizes.

“Essa é uma postura que já vínhamos adotando na PGE e que, agora, estamos oficializando para que se torne uma política institucional, independentemente de quem venham a ser os próximos procuradores-gerais”, explicou o procurador-geral do Estado, Jasson Hibner Amaral.