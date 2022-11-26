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Leonel Ximenes

Mulheres e homens agora têm poderes iguais em órgão do governo do ES

Atendendo recomendação na ONU, portaria institucionaliza equidade de gênero na instituição

Públicado em 

26 nov 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Dia Internacional da Mulher foi marcado por ato no Centro de Vitória
Manifestante participa de ato pelo Dia Internacional da Mulher no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) publicou, no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (23), uma portaria oficializando a adoção de medidas destinadas à implementação da política de equidade de gênero no âmbito da instituição.
Com a portaria, a PGE atende a uma recomendação da Organização das Nações Unidas (ONU) que determina como objetivo a ser alcançado, até 2030, a equidade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres, com efetiva igualdade de acesso na mesma proporção que os homens.

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Em seu texto, a portaria prevê a acessibilidade igualitária entre homens e mulheres aos cargos e funções (inclusive de chefias) na PGE; participação equânime nos processos de planejamento estratégico e decisões administrativas; inclusão de uma disciplina sobre equidade de gêneros na pós-graduação em Direito do Estado e Advocacia Pública, coordenada pela Escola Superior da PGE (ESPGE), dentre outras diretrizes.

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“Essa é uma postura que já vínhamos adotando na PGE e que, agora, estamos oficializando para que se torne uma política institucional, independentemente de quem venham a ser os próximos procuradores-gerais”, explicou o procurador-geral do Estado, Jasson Hibner Amaral.
Ainda segundo Jasson, a iniciativa da PGE é uma das pioneiras entre todas as Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal. E para que a política de equidade seja operacionalizada, será criado, na estrutura organizacional da PGE, um Núcleo de Equidade de Gênero, que será formado por procuradoras representantes de cada setorial.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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