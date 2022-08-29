Vale promete dar mais poder para mulheres e negros na empresa

Vale quer ter mais diversidade entre seus empregados Crédito: Divulgação

Vale está acelerando seus programas de capacitação para impulsionar a carreira de mulheres, negros e pessoas com deficiência (PCDs). Segundo a empresa, o objetivo é contratar cada vez mais funcionários desses grupos minorizados e fortalecer suas competências.

A meta da mineradora pode ser traduzida em números. A Vale que atingir 40% de empregados negros em funções de liderança no Brasil até 2026. Atualmente são 29%, de acordo com um censo autodeclaratório da empresa.

Em relação às mulheres, a meta é dobrar a representatividade delas em sua força de trabalho até 2025 (de 13% para 26%). A companhia diz que já contratou mais de 3 mil profissionais desde 2019.

Atualmente, as mulheres ocupam 21% dos cargos de alta liderança na Vale, o que representa, de acordo com os dados da mineradora, um aumento de 71% nos últimos dois anos e meio.

As pessoas com deficiência (PCDs) também são um público-alvo quando o assunto é desenvolvimento de carreira. Outro programa que está em curso na empresa é o Potencializando Talentos, que tem o objetivo de aumentar o nível de consciência dos PCDs em relação à sua capacidade e potencial, despertando neles uma nova forma de pensar e atuar frente aos desafios da profissão.

O programa já está em sua segunda edição, com 140 empregados participantes. Em 2021, foram 33 vagas oferecidas na versão piloto.