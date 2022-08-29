Vale promete dar mais poder para mulheres e negros na empresa

A Vale
está acelerando seus programas de capacitação para impulsionar a carreira de mulheres, negros e pessoas com deficiência (PCDs). Segundo a empresa, o objetivo é contratar cada vez mais funcionários desses grupos minorizados e fortalecer suas competências.
A meta da mineradora pode ser traduzida em números. A Vale que atingir 40% de empregados negros em funções de liderança no Brasil até 2026. Atualmente são 29%, de acordo com um censo autodeclaratório da empresa.
Em relação às mulheres, a meta é dobrar a representatividade delas em sua força de trabalho até 2025 (de 13% para 26%). A companhia diz que já contratou mais de 3 mil profissionais desde 2019.
Atualmente, as mulheres ocupam 21% dos cargos de alta liderança na Vale, o que representa, de acordo com os dados da mineradora, um aumento de 71% nos últimos dois anos e meio.
As pessoas com deficiência
(PCDs) também são um público-alvo quando o assunto é desenvolvimento de carreira. Outro programa que está em curso na empresa é o Potencializando Talentos, que tem o objetivo de aumentar o nível de consciência dos PCDs em relação à sua capacidade e potencial, despertando neles uma nova forma de pensar e atuar frente aos desafios da profissão.
O programa já está em sua segunda edição, com 140 empregados participantes. Em 2021, foram 33 vagas oferecidas na versão piloto.
“Na Vale, estamos verdadeiramente empenhados em criar condições para que os empregados se sintam cada vez mais empoderados, protagonistas e conscientes de seus talentos. Investimos constantemente em formação, letramento e rodas de conversa para combater preconceitos e discriminação”, afirma Marina Quental, vice-presidente executiva de Pessoas da Vale.