Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Vale promete dar mais poder para mulheres e negros na empresa

Empresa está capacitando grupos minorizados, incluindo pessoas com deficiência, para assumir funções de liderança

Públicado em 

29 ago 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vale quer ter mais diversidade entre seus empregados
Vale quer ter mais diversidade entre seus empregados Crédito: Divulgação
Vale está acelerando seus programas de capacitação para impulsionar a carreira de mulheres, negros e pessoas com deficiência (PCDs). Segundo a empresa, o objetivo é contratar cada vez mais funcionários desses grupos minorizados e fortalecer suas competências.
A meta da mineradora pode ser traduzida em números. A Vale que atingir 40% de empregados negros em funções de liderança no Brasil até 2026. Atualmente são 29%, de acordo com um censo autodeclaratório da empresa.

Veja Também

Cada vez mais rica e vendendo muito, Vale paga 63% mais em impostos

57 trabalhadores demitidos são reintegrados à Vale por decisão judicial

Em relação às mulheres, a meta é dobrar a representatividade delas em sua força de trabalho até 2025 (de 13% para 26%). A companhia diz que já contratou mais de 3 mil profissionais desde 2019.
Atualmente, as mulheres ocupam 21% dos cargos de alta liderança na Vale, o que representa, de acordo com os dados da mineradora, um aumento de 71% nos últimos dois anos e meio.
As pessoas com deficiência (PCDs) também são um público-alvo quando o assunto é desenvolvimento de carreira. Outro programa que está em curso na empresa é o Potencializando Talentos, que tem o objetivo de aumentar o nível de consciência dos PCDs em relação à sua capacidade e potencial, despertando neles uma nova forma de pensar e atuar frente aos desafios da profissão.

Veja Também

Vale desocupa prédios administrativos em Tubarão. E ocupa outro local

Vagão da Vale que quase virou sucata é restaurado e volta aos trilhos

Sindicalista que prometeu abrir mão de R$ 50 mil de salário perde eleição na Vale

O programa já está em sua segunda edição, com 140 empregados participantes. Em 2021, foram 33 vagas oferecidas na versão piloto.
“Na Vale, estamos verdadeiramente empenhados em criar condições para que os empregados se sintam cada vez mais empoderados, protagonistas e conscientes de seus talentos. Investimos constantemente em formação, letramento e rodas de conversa para combater preconceitos e discriminação”, afirma Marina Quental, vice-presidente executiva de Pessoas da Vale.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Mulheres pedem proteção contra violência até dos próprios filhos no ES

Nova lei muda placas para deficientes visuais no comércio do ES

Portuário cria projeto de bikes acessíveis a deficientes

País bate recorde de candidaturas de mulheres e negros em eleição nacional

Tarcísio deixa negros, indígenas e LGBTQIA+ fora de plano de governo

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Vale SA Empoderamento feminino Negros Empregos Pessoas com Deficiência (PcD) Mineração
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Histórias de resistência, mistério e sobrevivência movimentam as estreias da semana na Netflix (Imagem: Mouse family | Shutterstock)
O que é o Parquinho Netflix, app anunciado pela gigante do streaming?
Imagem de destaque
Segundo suspeito de roubo de malote em Guaçuí se entrega à polícia
Conversa sobre atitudes no jogo termina em confronto entre Ana Paula e Breno (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)
Sincerão no BBB 26: Samira fica de fora do pódio de Ana Paula; veja resumo da dinâmica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados