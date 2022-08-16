Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Tarcísio deixa negros, indígenas e LGBTQIA+ fora de plano de governo
Folha de São Paulo

Tarcísio deixa negros, indígenas e LGBTQIA+ fora de plano de governo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O plano de governo do candidato ao Palácio dos Bandeirantes Tarcísio de Freitas (Republicanos) não traz nenhuma política voltada para a populaç...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 ago 2022 às 10:53

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 10:53

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O plano de governo do candidato ao Palácio dos Bandeirantes Tarcísio de Freitas (Republicanos) não traz nenhuma política voltada para a população negra, povos indígenas ou grupos LGBTQIA+.
A candidatura do ex-ministro da Infraestrutura é apoiada por Jair Bolsonaro (PL), mas como mostrou a coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, o nome do presidente não aparece no documento, que tem 43 páginas.
Na área de desenvolvimento social, o pré-candidato reúne propostas para as áreas da saúde, educação, segurança pública e ações voltadas para a população vulnerável, que engloba pessoas vivendo na pobreza.
Há ainda políticas voltadas para a população de rua, mas em nenhum momento o documento cita palavras como "negro", "negra" ou "indígenas".
Em contrapartida, os outros candidatos mais posicionados nas pesquisas de intenção de voto, Fernando Haddad (PT) e Rodrigo Garcia (PSDB) apresentaram propostas específicas para estes grupos.
No plano de governo, Tarcísio ainda critica a gestão de Rodrigo Garcia e de seu antecessor, o ex-governador João Doria (PSDB), mas sem citá-los nominalmente. As medidas de isolamento adotadas no combate à Covid-19 no estado também foram reprovadas por ele.
"A incapacidade das gestões anteriores, com aumento intensivo de impostos, falta de atuação em segurança, saúde e educação, somado à gestão inadequada da pandemia, que impediu as pessoas de saírem de casa em nítida atitude de confronto e sem diálogo com a sociedade, fez com que significativa parcela da população perdesse seu sustento, o que ampliou a pobreza e fome em nosso estado", diz a primeira parte do documento.
Por outro lado, o plano de governo também não traz palavras ligadas a ideologias e bordões associados a Bolsonaro, como "Deus" e "pátria". O pré-candidato afirma que seu propósito será "servir, legar e retribuir".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser
Antônio Torres, Carlinston Lima, Francisco Torres e Maycow Torres
Instituto Água Viva celebra 10 anos com jantar para empresários em Vitória
Imagem de destaque
Sindicatos patronais, empresas e o que todos os avisos não vão evitar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados