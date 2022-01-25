57 trabalhadores demitidos são reintegrados à Vale por decisão judicial

Nos últimos 60 dias, segundo o Sindfer, a Vale rescindiu o contrato de mais de 100 trabalhadores Crédito: Divulgação

Em apenas um ano, o Sindicato dos Ferroviários no Espírito Santo e em Minas Gerais (Sindfer ES/MG) conseguiu reintegrar aos quadros da Vale , por via judicial, o 57º empregado demitido pela mineradora. O sindicato acusa a empresa de promover uma onda de demissões nos últimos meses. Até novembro passado, segundo mostrou a coluna , o número de reintegrações chegava a 36.

Nos últimos 60 dias, a Vale já rescindiu o contrato de mais de 100 trabalhadores na base do Sindfer. Uma parcela expressiva dessas dispensas, segundo o sindicato, tem atingido empregados portadores de algum tipo de doença ocupacional devido à sobrecarga de trabalho excessiva.

O Sindicato dos Ferroviários aponta que o enxugamento do quadro de pessoal tem gerado um déficit de mão de obra na mineradora, obrigando os empregados poupados das demissões a executarem as suas funções originais e as dos que foram dispensados.

Na semana passada, o presidente do Sindfer, Wagner Xavier, enviou ofício ao presidente do Conselho de Administração da Vale, José Luciano Duarte Penido, em que denuncia as demissões em curso e solicita que a empresa interrompa o processo.

“Por ocasião do acordo coletivo assinado em novembro passado, gestores da Vale justificaram o reajuste abaixo do INPC integral da inflação sob o argumento de que isso impediria que a empresa demitisse. Além da chantagem evidente, o argumento tem se verificado mentiroso, dado o número crescente de demissões”, protestou o sindicalista.

No último dia 17, dirigentes do Sindfer protestaram contra as demissões nos acessos às dependências da Vale no Complexo de Tubarão, em Camburi , atrasando a entrada dos empregados. Novas manifestações estão programadas pela entidade, caso a empresa não cesse as dispensas.