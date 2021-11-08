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Leonel Ximenes

Sindicato no ES consegue anular 36 demissões na Vale

Reintegrações beneficiam principalmente trabalhadores que estavam em tratamento de saúde

Públicado em 

08 nov 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Sindfer argumentou na Justiça do Trabalho que as demissões violavam dispositivos da CLT
O Sindfer argumentou na Justiça do Trabalho que as demissões violavam dispositivos da CLT Crédito: Divulgação
O setor jurídico do Sindicato dos Ferroviários do Espírito Santo e Minas Gerais (Sindfer ES/MG) conseguiu na Justiça do Trabalho a reintegração, nesta semana, de mais um trabalhador demitido pela Vale. Desde janeiro, é a 36ª reintegração judicial, em caráter liminar, de um empregado da mineradora.
Os desligamentos que são objeto de ação de reintegração na Justiça por parte do Sindfer atingem, preferencialmente, empregados com problemas de saúde, muitos dos quais com lesão tanto na coluna quanto nos joelhos e ombros, e que estavam em tratamento médico quando foram desligados.
Para o presidente do Sindfer, Wagner Xavier, a alta incidência de lesões no ambiente de trabalho está diretamente associada à política de "hiperenxugamento do quadro de pessoal visando a maximização dos lucros".

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Segundo o dirigente, a redução do número de empregados tem potencializado a incidência de lesões por esforço repetitivo além do suportável. “Tarefas antes divididas entre dois empregados, com as demissões passaram a ser exercidas por um único trabalhador”, denuncia. Segundo Wagner, as demissões têm ocorrido de forma generalizada e sistemática nas três diretorias da Vale: porto, pelotização e ferrovia.
Aos problemas de saúde de ordem física, de acordo com o sindicato, somam-se os abalos psicológicos vividos por empregados que trabalham sob a constante iminência de serem demitidos.

VALE NÃO QUIS COMENTAR O ASSUNTO

Procurada pela coluna, a empresa, por intermédio da sua assessoria de comunicação, disse que “a Vale não comenta processos judiciais em andamento".

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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