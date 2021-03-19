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Durante pandemia

Justiça do Trabalho destina R$ 225 milhões para combate à Covid, diz TSE

Dinheiro foi usado para compra de UTIs, equipamentos hospitalares, testes rápidos, máscaras e medicamentos. Dinheiro veio de multas e Termos de Ajustamento de Conduta

Publicado em 19 de Março de 2021 às 16:07

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

19 mar 2021 às 16:07
Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Crédito: Helio Filho/Secom ES
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) informou hoje (19) que foram repassados R$ 225 milhões para o combate à Covid-19. O dinheiro foi utilizado para compra de unidades de tratamento intensivo (UTIs), equipamentos hospitalares, testes rápidos, máscaras de proteção e medicamentos.
Os valores arrecadados pela Justiça do Trabalho vêm das multas aplicadas em decisões judiciais, como condenações em ações civis públicas e termos de ajustamento de conduta. Nesta sexta-feira, o tribunal completa um ano de paralisação das atividades presenciais em função da pandemia do novo coronavírus.
Durante um ano, áreas essenciais da Justiça do Trabalho continuaram em funcionamento. Foram julgados 352 mil processos, um aumento de 5,98% em relação ao período de março de 2019 a fevereiro de 2020.

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