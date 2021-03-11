Justiça decide sobre liberdade de policial preso por perseguir ex-namorada

Delegacia da Mulher de Vila Velha Crédito: TV Gazeta

O crime aconteceu no dia 12 de fevereiro. Desde setembro de 2020, Rogerio Gomes não poderia se aproximar da residência da ex-namorada. No entanto, naquele dia, segundo registro policial, além de descumprir a restrição de aproximação, o policial também teria enviado mensagens com ameaças e agressões psicológicas.

Ele foi detido por policiais militares e levado à Corregedoria da Corporação. Ele foi autuado em flagrante pelo descumprimento da medida protetiva e encaminhado para a Unidade Prisional da Polícia Civil, localizada em Vila Velha. No dia seguinte, a juiza de plantão, Brunella Faustini Baglioli, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

No dia 03 de março, Rogerio tornou-se réu na ação penal, uma vez que o Ministério Público o denunciou e a juíza da 9ª Vara Criminal, Hermínia Silveira Azoury, recebeu a denúncia.

Pelo telefone que o acusado costumava usar, a reportagem de A Gazeta tentou contato com familiares dele para ouvir sua defesa, mas não houve retorno. O advogado que o representou na audiência de custódia também foi procurado, mas não foi localizado. A matéria poderá ser atualizada, caso a defesa se manifeste.

CORPORAÇÃO

A reportagem de A Gazeta enviou um email à assessoria de imprensa da Polícia Civil solicitando entrevista com representantes da Corregedoria da corporação em busca do posicionamento sobre o caso do policial civil. Também foi questionado qual o motivo para que um policial, que possui medida de proteção em aberto contra uma mulher desde 2020, continuasse em atividade exatamente em uma Delegacia de Atendimento à Mulher, unidade policial responsável por atender mulheres vítimas de agressão e onde são pedidas, em sua maioria, as medidas protetivas.

Outra dúvida apresentada pela reportagem foi em que patamar está o processo administrativo pela conduta de Rogerio Gomes. Nenhuma das perguntas feitas foram respondidas, uma vez que a assessoria se condicionou a reenviar uma nota que não respondeu aos nossos questionamentos. Confira a nota oficial da Polícia Civil: