Vale desocupa prédios administrativos em Tubarão. E ocupa outro local

Vista do complexo da Vale em Tubarão Crédito: Vale/Divulgação

Por causa da pandemia, a Vale resolveu acelerar mudanças que já estavam em curso na empresa e está desocupando prédios que abrigam funções administrativas em Tubarão. Um novo espaço administrativo, na Enseada do Suá, em Vitória, está sendo erguido para receber funcionários que estão em regime de trabalho remoto.

A assessoria da Vale não diz quantos funcionários irão trabalhar remotamente na Enseada do Suá e nem quantos prédios estão sendo desativados em Tubarão: “A utilização desses espaços será avaliada futuramente”, diz nota da empresa enviada à coluna.

A Vale informa que passou a adotar um modelo de trabalho flexível que combina trabalho remoto e o uso de espaços colaborativos, como o da Enseada do Suá, que ela chama de hub (local que concentra várias atividades). A companhia diz que a pandemia fez com que o modelo de colaboração e os espaços físicos de trabalho fossem repensados.

Mesmo com o novo espaço, funcionários poderão continuar trabalhando remotamente onde já estavam desde o início da crise sanitária provocada pela Covid-19

O modelo flexível, de acordo com a assessoria da Vale, permite que empregados alternem trabalho remoto e encontros presenciais nos hubs, mas as funções operacionais em Tubarão, dependentes de estrutura física e de segurança, estão mantidas conforme as necessidades da mineradora.