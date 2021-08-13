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Leonel Ximenes

Vale desocupa prédios administrativos em Tubarão. E ocupa outro local

Outra estrutura vai reunir funcionários que estão em trabalho remoto por causa da pandemia

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 16:49

Públicado em 

13 ago 2021 às 16:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vista do complexo da Vale em Tubarão
Vista do complexo da Vale em Tubarão Crédito: Vale/Divulgação
Por causa da pandemia, a Vale resolveu acelerar mudanças que já estavam em curso na empresa e está desocupando prédios que abrigam funções administrativas em Tubarão. Um novo espaço administrativo, na Enseada do Suá, em Vitória, está sendo erguido para receber funcionários que estão em regime de trabalho remoto.
A assessoria da Vale não diz quantos funcionários irão trabalhar remotamente na Enseada do Suá e nem quantos prédios estão sendo desativados em Tubarão: “A utilização desses espaços será avaliada futuramente”, diz nota da empresa enviada à coluna.
A Vale informa que passou a adotar um modelo de trabalho flexível que combina trabalho remoto e o uso de espaços colaborativos, como o da Enseada do Suá, que ela chama de hub (local que concentra várias atividades). A companhia diz que a pandemia fez com que o modelo de colaboração e os espaços físicos de trabalho fossem repensados.

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Mesmo com o novo espaço, funcionários poderão continuar trabalhando remotamente onde já estavam desde o início da crise sanitária provocada pela Covid-19.
O modelo flexível, de acordo com a assessoria da Vale, permite que empregados alternem trabalho remoto e encontros presenciais nos hubs, mas as funções operacionais em Tubarão, dependentes de estrutura física e de segurança, estão mantidas conforme as necessidades da mineradora.

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O ambiente na Enseada do Suá será destinado ao engajamento, desenvolvimento e treinamento de equipes, contando com mesas flexíveis e ambientes voltados para integração e colaboração.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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