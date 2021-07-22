Home office faz aumentar procura por apartamentos de 3 quartos

Com as famílias ficando menores, o imóvel de três ou quatro quartos passou a ser um item com menor demanda no mercado imobiliário. No entanto, a mudança de cenário produzida pela pandemia do novo coronavírus jogou uma nova luz sobre as unidades de três quartos, que voltaram para os holofotes.
Com a popularização do regime de trabalho home office, ter um cômodo a mais na casa para transformar em escritório tornou-se item de desejo. O ambiente extra pode ganhar ainda outra utilidade e se transformar em um closet.
“O terceiro quarto, para as famílias atuais, acaba se tornando um item de conforto, como a possibilidade de montar um home office para quem está buscando se adequar às mudanças trazidas com a pandemia. Imóveis com espaços a mais estão com uma demanda maior neste período”, avalia o diretor de Economia e Estatística do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Eduardo Borges.
Ele acrescenta que, seja compacto, seja mais amplo, o imóvel de três quartos está em alta. “Em regiões mais nobres, é mais comum vermos apartamentos de três quartos mais amplos, na faixa de 110m² a 115m², enquanto que os compactos, que ficam em torno de 63 m², estão localizados em bairros de médio padrão. Ambos têm tido grande procura, o que vai depender mesmo é do perfil do comprador”.
Para o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES), Aurélio Capua Dallapicula, a tendência do mercado é que tenham mais unidades compactas, por conta da predominância do perfil das famílias. “As famílias de hoje não estão tão grandes, portanto, os mais compactos tendem a ser mais procurados”, disse.
FINANCIAMENTO
Dallapicula observa que a alta na procura pelos imóveis de três quartos também tem origem nas condições de financiamento. “Por causa da pandemia, quem tem um imóvel de dois quartos quer se mudar para um de três dormitórios. E o momento está propício para adquirir um imóvel novo, por conta dos juros baixos. Há instituições, inclusive, que estão com prestações fixas, portanto, este é um momento para aproveitar oportunidades”, afirma.
O supervisor comercial da Galwan, Júnior Pereira, também confirma a alta procura por esse padrão de imóvel, que é o produto mais buscado pelos clientes da empresa. “A localização e o lazer são quesitos importantes para esse tipo de empreendimento, por isso buscamos sempre locais nobres e projetos que tenham amplo lazer, com muitos itens, que atendam a todas as faixas de idade”, afirma.
A busca por áreas mais amplas, inclusive no lazer, tem sido uma tendência registrada por Pereira, além da necessidade de ter um espaço para o escritório dentro de casa ou mesmo nas áreas comuns do condomínio. “Essa é a realidade para o atual momento em que estamos. Tanto que um dos nossos lançamento que tem três quartos, em Vitória, já está com quase 80% das unidades vendidas”, disse.
CONFIRA ALGUNS EMPREENDIMENTOS
Alameda Mata Atlântica
Características: unidades de 3 quartos, com 99,70m² e duas vagas de garagem. Lazer completo e equipado com itens como salão multiuso, brinquedoteca, espaço fitness, sala de repouso, quadra recreativa descoberta, piscina e playground. Fica próximo a centros comerciais, lojas, restaurantes, escolas, padarias, supermercados, farmácias e lanchonetes. Localização: Santa Lúcia, Vitória. Valor: a partir de R$ 770 mil. Realização: Galwan
Características: empreendimento com 2 e 3 quartos com áreas privativas de 44m² e 53m², totalizando 198 unidades. Uma vaga de garagem. Lazer com piscinas adulto e infantil, duas churrasqueiras, área kids com playground, quadra esportiva e bicicletário. Áreas comuns entregues mobiliadas e decoradas. Localização: Morada de Santa Fé, Cariacica. Valor: a partir de R$192.400,00 Realização: Épura
Características: duas torres com unidades de 2 e 3 quartos com suíte e garagem coberta. Edifício conta com unidades de 55m² a 196m² prontas para morar. No lazer, há salão de festas, área gourmet, área fitness, sauna com repouso, brinquedoteca, quadra de esportes, churrasqueira, lounge, solarium, piscina adulto e infantil, praça das mães e playground. Localização: Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Valor: a partir de 249 mil. Realização: CG Engenharia
Características: dividido em dois blocos (A e B), de nove andares, o empreendimento terá apartamentos de 2 ou 3 quartos, com unidades de 67m² a 171m² . A área de lazer na cobertura conta com espaço gourmet, churrasqueira, salão de festas, brinquedoteca, deque com solarium, piscina, academia, sauna, espaço pet e espaço coworking. Localização: Jardim Camburi, Vitória. Valor: a partir de R$ 632.303,00. Realização: CG Engenharia
Características: unidades de 2 quartos (54,29 m² a 61,01m²) e uma vaga de garagem e de 3 quartos (83,15 m²) com duas vagas de garagem. Localização: Itaparica, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 369.666,01 Realização: Casamorada Construtora
Características: unidades de 2 quartos com suíte (51,11m²) e de 3 quartos com suíte (61,35m²), com uma vaga de garagem. Lazer com quadra poliesportiva, piscinas adulto e infantil, playground, salão de festas e churrasqueiras. Localização: Santa Paula, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 235 mil (2 quartos) e R$ 269 mil (3 quartos). Realização: Città Engenharia
Características: unidades de 2 e 3 quartos, totalizando 168 apartamentos, com áreas privativas de 58,26m² a 77,35m². Lazer com miniquadra poliesportiva, salão de festas com estrutura para climatização e cozinha gourmet, dois espaços gourmet com churrasqueiras, forno de pizza, fogão a lenha e máquina de gelo, fitness center, lounge família, espaço kids, oficina de bike, espaço pet, piscina semiolímpica, sauna e duchas, lavabos e banheiros. Localização: Praia de Itaparica, Vila Velha. Valor: não divulgado. Realização: ICA Construtora
Características: unidades de 3 quartos com suíte com plantas de 85,58m² e 86,08m² e duas vagas de garagem. São 11 andares e quatro apartamentos por pavimento. Lazer no pilotis com piscina, sauna, churrasqueira, salão de festas com espaço gourmet. Portaria entregue mobiliada. Localização: Praia de Itapuã, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 554 mil. Realização: Barbosa Barros
Características: apartamentos de 2 quartos até 66,58m² e 3 quartos até 85,06m², todos com suíte e até duas vagas de garagem. Área de lazer entregue mobiliada e decorada com duas churrasqueiras independentes, spa, sauna, salão de festas, espaço gourmet, salão de jogos, fitness, piscina adulta e infantil, deque, brinquedoteca, lounge e praça externa. Infraestrutura para climatização e automação de todas as unidades, além da adoção de estratégias para redução de consumo de energia e água. Localização: Praia de Itaparica, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 390.257,00. Realização: Brasiles
Características: o empreendimento terá 177 apartamentos, de 2 e 3 quartos com suíte, área privativa entre 57m² e 125m², e seis lojas no térreo. Opções de plantas com terraço, piscina privativa e churrasqueira, além de cobertura duplex. Todas com uma ou duas vagas de garagem. Lazer entregue montado e decorado com piscinas adulto e infantil, solarium, lounge piscina, sauna, fitness, salão de festas, brinquedoteca, espaço gourmet, churrasqueira grill, miniquadra, playkids, jardim sensorial e terraço gourmet, espaço pet, guarda-entregas refrigerado, home office, beach point, self-store, delivery point, bike sharing e espaço maker. Localização: Praia de Itaparica, Vila Velha. Preço: a partir de R$ 399.900,00. Realização: Kemp Engenharia
Características: edifício com 14 pavimentos e 66 apartamentos de 3 quartos com suíte, com áreas de 86m² a 100m². Lazer com mais de 1.000m², com piscina adulto e infantil, solarium, playground, quadra recreativa, alameda teen, espaço grill, espaço gourmet, salão de festas, lounge, churrasqueira, academia, brinquedoteca e espaço pet. Todos os ambientes entregues montados e decorados. Bicicletário, free tools com ferramentas compartilhadas para uso nas áreas comuns, guarda-entregas e estacionamento com vagas de garagem para visitantes, idosos ou cadeirantes. Localização: Barro Vermelho, Vitória. Valor: a partir de R$ 816.537,00. Realização: Metron
Características: unidades de 3 quartos com suíte, seis opções de plantas diferenciadas, com área privativa de 78m², com uma ou duas vagas de garagem. Infraestrutura para varanda gourmet e ar-condicionado tipo split nos apartamentos. Preparação para automação residencial com pontos de tomada USB nas unidades. Lojas no térreo com vagas de garagem e gás encanado. Lazer entregue mobiliado com salão de festas, solarium, brinquedoteca, fitness, espaço wine e parrilheira, piscina com deck, playground e terraço descoberto. Localização: Jardim Camburi, Vitória. Valor: a partir de R$ 604 mil. Realização: Construtora e Incorporadora Araguaia