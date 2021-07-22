Home office faz aumentar procura por apartamentos de 3 quartos

Alameda Mata Atlântica

Características: unidades de 3 quartos, com 99,70m² e duas vagas de garagem. Lazer completo e equipado com itens como salão multiuso, brinquedoteca, espaço fitness, sala de repouso, quadra recreativa descoberta, piscina e playground. Fica próximo a centros comerciais, lojas, restaurantes, escolas, padarias, supermercados, farmácias e lanchonetes. Localização: Santa Lúcia, Vitória. Valor: a partir de R$ 770 mil. Realização: Galwan

Características: empreendimento com 2 e 3 quartos com áreas privativas de 44m² e 53m², totalizando 198 unidades. Uma vaga de garagem. Lazer com piscinas adulto e infantil, duas churrasqueiras, área kids com playground, quadra esportiva e bicicletário. Áreas comuns entregues mobiliadas e decoradas. Localização: Morada de Santa Fé, Cariacica. Valor: a partir de R$192.400,00 Realização: Épura

Características: duas torres com unidades de 2 e 3 quartos com suíte e garagem coberta. Edifício conta com unidades de 55m² a 196m² prontas para morar. No lazer, há salão de festas, área gourmet, área fitness, sauna com repouso, brinquedoteca, quadra de esportes, churrasqueira, lounge, solarium, piscina adulto e infantil, praça das mães e playground. Localização: Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Valor: a partir de 249 mil. Realização: CG Engenharia

Características: dividido em dois blocos (A e B), de nove andares, o empreendimento terá apartamentos de 2 ou 3 quartos, com unidades de 67m² a 171m² . A área de lazer na cobertura conta com espaço gourmet, churrasqueira, salão de festas, brinquedoteca, deque com solarium, piscina, academia, sauna, espaço pet e espaço coworking. Localização: Jardim Camburi, Vitória. Valor: a partir de R$ 632.303,00. Realização: CG Engenharia

Características: unidades de 2 quartos (54,29 m² a 61,01m²) e uma vaga de garagem e de 3 quartos (83,15 m²) com duas vagas de garagem. Localização: Itaparica, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 369.666,01 Realização: Casamorada Construtora

Características: unidades de 2 quartos com suíte (51,11m²) e de 3 quartos com suíte (61,35m²), com uma vaga de garagem. Lazer com quadra poliesportiva, piscinas adulto e infantil, playground, salão de festas e churrasqueiras. Localização: Santa Paula, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 235 mil (2 quartos) e R$ 269 mil (3 quartos). Realização: Città Engenharia

Características: unidades de 2 e 3 quartos, totalizando 168 apartamentos, com áreas privativas de 58,26m² a 77,35m². Lazer com miniquadra poliesportiva, salão de festas com estrutura para climatização e cozinha gourmet, dois espaços gourmet com churrasqueiras, forno de pizza, fogão a lenha e máquina de gelo, fitness center, lounge família, espaço kids, oficina de bike, espaço pet, piscina semiolímpica, sauna e duchas, lavabos e banheiros. Localização: Praia de Itaparica, Vila Velha. Valor: não divulgado. Realização: ICA Construtora

Características: unidades de 3 quartos com suíte com plantas de 85,58m² e 86,08m² e duas vagas de garagem. São 11 andares e quatro apartamentos por pavimento. Lazer no pilotis com piscina, sauna, churrasqueira, salão de festas com espaço gourmet. Portaria entregue mobiliada. Localização: Praia de Itapuã, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 554 mil. Realização: Barbosa Barros

Características: apartamentos de 2 quartos até 66,58m² e 3 quartos até 85,06m², todos com suíte e até duas vagas de garagem. Área de lazer entregue mobiliada e decorada com duas churrasqueiras independentes, spa, sauna, salão de festas, espaço gourmet, salão de jogos, fitness, piscina adulta e infantil, deque, brinquedoteca, lounge e praça externa. Infraestrutura para climatização e automação de todas as unidades, além da adoção de estratégias para redução de consumo de energia e água. Localização: Praia de Itaparica, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 390.257,00. Realização: Brasiles

Características: o empreendimento terá 177 apartamentos, de 2 e 3 quartos com suíte, área privativa entre 57m² e 125m², e seis lojas no térreo. Opções de plantas com terraço, piscina privativa e churrasqueira, além de cobertura duplex. Todas com uma ou duas vagas de garagem. Lazer entregue montado e decorado com piscinas adulto e infantil, solarium, lounge piscina, sauna, fitness, salão de festas, brinquedoteca, espaço gourmet, churrasqueira grill, miniquadra, playkids, jardim sensorial e terraço gourmet, espaço pet, guarda-entregas refrigerado, home office, beach point, self-store, delivery point, bike sharing e espaço maker. Localização: Praia de Itaparica, Vila Velha. Preço: a partir de R$ 399.900,00. Realização: Kemp Engenharia

Características: edifício com 14 pavimentos e 66 apartamentos de 3 quartos com suíte, com áreas de 86m² a 100m². Lazer com mais de 1.000m², com piscina adulto e infantil, solarium, playground, quadra recreativa, alameda teen, espaço grill, espaço gourmet, salão de festas, lounge, churrasqueira, academia, brinquedoteca e espaço pet. Todos os ambientes entregues montados e decorados. Bicicletário, free tools com ferramentas compartilhadas para uso nas áreas comuns, guarda-entregas e estacionamento com vagas de garagem para visitantes, idosos ou cadeirantes. Localização: Barro Vermelho, Vitória. Valor: a partir de R$ 816.537,00. Realização: Metron