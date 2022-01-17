Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Vale retoma parcialmente operações em Minas Gerais após uma semana
Efeitos das chuvas

Vale retoma parcialmente operações em Minas Gerais após uma semana

Com as condições de segurança restabelecidas, a mineradora reiniciou as atividades no Sistema Sudeste; a circulação de trens na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) foi retomada no trecho Rio Piracicaba-João Monlevade
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jan 2022 às 09:23

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 09:23

Vale informou nesta segunda-feira (17) que retomou, parcial e gradualmente, as operações em Minas Gerais após interrompê-las no dia 10 de janeiro devido às fortes chuvas que atingiram a região na semana passada. Com as condições de segurança restabelecidas, a mineradora reiniciou as atividades no Sistema Sudeste, onde a circulação de trens na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) foi retomada no trecho Rio Piracicaba-João Monlevade. Assim, a expedição da produção de Brucutu e Mariana já estão ativas.

Veja Também

Paralisação de atividades da Vale em Minas pode impactar produção no ES

De acordo com comunicado enviado à Comissão de Valores Imobiliários (CVM), o ramal de BH, responsável pelo transporte de carga geral, ainda está paralisado, de modo que a companhia estuda alternativas logísticas para o retorno definitivo.
Trem de carga da Vale transportando minério na ferrovia Vitória x Minas, em Serra, ES.
Trem de carga da Vale transportando minério na ferrovia Vitória x Minas Crédito: Vitor Jubini
Já no Sistema Sul, foram retomados alguns acessos rodoviários e viabilizados alguns alternativos. Trechos da MRS Logística tiveram sua circulação de trens liberada, com previsão de liberação de novos trechos ao longo da semana. Também já estão ativas as usinas de Abóboras, Vargem Grande, Fábrica e Viga.
A Vale estima um impacto de cerca de 1,5 mil toneladas na produção e compra de minério de ferro com as paralisações. Apesar dos efeitos, a mineradora reitera seu "guidance" de produção de minério de ferro de 320 mil a 335 mil toneladas para 2022.

Veja Também

Vídeo mostra momento exato do transbordamento de barragem em Minas Gerais

Tem água vertendo por cima e pelos lados de barragem em MG, diz bombeiro

Trem de Passageiros da EFVM tem circulação suspensa devido às chuvas em MG

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Minas Gerais Vale SA Estrada de Ferro Vitória a Minas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem invade casa e ataca a ex, adolescente e até bebê em Cariacica
Imagem de destaque
Menopausa: 6 plantas que contribuem para o bem-estar feminino
Imagem de destaque
BR 101 é interditada após tombamento de carreta de eucalipto em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados