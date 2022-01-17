Vale retoma parcialmente operações em Minas Gerais após uma semana

De acordo com comunicado enviado à Comissão de Valores Imobiliários (CVM), o ramal de BH, responsável pelo transporte de carga geral, ainda está paralisado, de modo que a companhia estuda alternativas logísticas para o retorno definitivo.

Trem de carga da Vale transportando minério na ferrovia Vitória x Minas Crédito: Vitor Jubini

Já no Sistema Sul, foram retomados alguns acessos rodoviários e viabilizados alguns alternativos. Trechos da MRS Logística tiveram sua circulação de trens liberada, com previsão de liberação de novos trechos ao longo da semana. Também já estão ativas as usinas de Abóboras, Vargem Grande, Fábrica e Viga.