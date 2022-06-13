Cada vez mais rica e vendendo muito, Vale paga 63% mais em impostos

A Vale
divulgou que pagou 63% mais em impostos no ano passado, no Brasil e no exterior. Mas parece que a mineradora não está chateada: é que a empresa que opera fortemente no Espírito Santo
admite que esse aumento exponencial é decorrente da alta do preço internacional de minério de ferro e cobre.
Aos números: em 2021, a Vale pagou US$ 9,3 bilhões (R$ 48,7 bilhões) em impostos e royalties globalmente, dos quais 89% (US$ 8,3 bilhões, o equivalente a R$ 45 bilhões) no Brasil
, onde está a maior parte de suas operações. É um aumento de 63% em relação a 2020, quando a empresa pagou US$ 5,7 bilhões (R$ 29,8 bilhões).
Os tributos incidem sobre renda, mineração, folha de pagamentos e produtos e serviços, entre outros, e fornece dados sobre valores pagos no Brasil, Canadá, Indonésia e Moçambique.
A 3ª edição do Relatório de Transparência Fiscal da empresa mostra que a contribuição econômica global da Vale alcançou US$ 45,6 bilhões ( (R$ 238,8 bilhões) em 2021 e US$ 317 bilhões (R$ 1,54 trilhão) nos últimos 10 anos. Esse valor considera, além dos tributos, os montantes pagos a fornecedores, os salários de mais de 200 mil empregados próprios e terceiros, e os reinvestimentos, entre outros.