Sindicalista que prometeu abrir mão de R$ 50 mil de salário perde eleição na Vale

Por apenas 166 votos de diferença, o presidente do Sindicato dos Ferroviários (ES/MG), Wagner Xavier, perdeu a eleição para ser o representante dos trabalhadores no poderoso Conselho de Administração da Vale. Ele ficou em segundo lugar entre 11 candidatos, mesmo com a promessa de abrir mão de R$ 50 mil de salário de conselheiro
em favor de ações da categoria ferroviária.
A vaga dos trabalhadores no Conselho da Vale
será ocupada pelo sindicalista André Viana, presidente do sindicato da categoria em Itabira (MG). Wagner teve 3.319 votos ante os 3.485 votos dados a Viana.
Wagner Xavier perdeu a eleição, mas não perdeu a elegância. Nas redes sociais, ele parabenizou o eleito e seu suplente, que é do Maranhão. “Desde já colocamo-nos à disposição para o trabalho coletivo de fortalecimento da luta dos empregados naquela instância [o Conselho de Administração da Vale].”
O grande apelo da campanha do presidente do Sindfer ES-MG foi a promessa feita por ele, registrada em cartório, de abrir mão dos R$ 50 mil de salário por participação em cada reunião mensal ordinária do Conselho da Vale.
Xavier tinha se comprometido a utilizar esse dinheiro em ações em favor da categoria sob a fiscalização de uma comissão formada por ferroviários. Mesmo com esse compromisso, a categoria preferiu o candidato do interior de Minas.
A representação dos trabalhadores da Vale no Conselho de Administração é uma conquista da categoria no processo de privatização, ocorrido em 6 de maio de 1997, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso
(PSDB).