Ferroviários conseguem da Vale mais dois meses de tíquete-alimentação extra

O Sindicato dos Ferroviários (ES/MG)
anunciou na tarde de hoje (25) que obteve da Vale
a garantia de concessão de mais dois meses de tíquetes-refeição intermediários, no valor de R$ 380, cada um. Com os R$ 760 pagos normalmente, em junho e julho o valor total a ser pago será R$ 1.140.
Em março, abril e maio o valor extra foi de R$ 760, o dobro do valor de um mês convencional. Portanto, nesse período de três meses, início do período da pandemia do novo coronavírus, os empregados da Vale receberam R$ 1.520, em cada mês.
Segundo o presidente do Sindfer, Wagner Xavier, os trabalhadores da mineradora temiam que a empresa não prorrogasse mais o benefício intermediário concedido nos últimos três meses
. A conquista, segundo o dirigente, foi obtida hoje numa reunião com representantes do setor de Relações Trabalhistas da Vale.
“Foram inúmeras gestões junto à empresa, em um trabalho redobrado do sindicato para sensibilizar as instâncias da Vale, com argumentos técnicos e urgentes sobre a necessidade de se manter por mais um tempo o pagamento de tíquete extra ao cartão de alimentação de forma a permitir à categoria se programar até o fim definitivo do benefício”, comemorou Xavier.
A coluna procurou a assessoria da Vale para comentar a concessão do tíquete extra para os seus cerca de 8 mil funcionários, sendo pouco mais de 5 mil no Espírito Santo
. Em nota a empresa afirmou que “não comenta benefícios de seus empregados”.