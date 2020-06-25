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Leonel Ximenes

Ferroviários conseguem da Vale mais dois meses de tíquete-alimentação extra

De março a maio, trabalhadores receberam R$ 1.520, o dobro do valor normal, que é R$ 760;  em junho e em julho, valor extra será de R$ 380

Públicado em 

25 jun 2020 às 18:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Complexo da Vale no Espírito Santo
Complexo da Vale na Ponta de Tubarão Crédito: Vale/Divulgação
Sindicato dos Ferroviários (ES/MG) anunciou na tarde de hoje (25) que obteve da Vale a garantia de concessão de mais dois meses de tíquetes-refeição intermediários, no valor de R$ 380, cada um. Com os R$ 760 pagos normalmente, em junho e julho o valor total a ser pago será R$ 1.140. 
Em março, abril e maio o valor extra foi de R$ 760, o dobro do valor de um mês convencional. Portanto, nesse período de três meses, início do período da pandemia do novo coronavírus, os empregados da Vale receberam R$ 1.520, em cada mês.
Segundo o presidente do Sindfer, Wagner Xavier, os trabalhadores da mineradora temiam que a empresa não prorrogasse mais o benefício intermediário concedido nos últimos três meses. A conquista, segundo o dirigente, foi obtida hoje numa reunião com representantes do setor de Relações Trabalhistas da Vale.

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“Foram inúmeras gestões junto à empresa, em um trabalho redobrado do sindicato para sensibilizar as instâncias da Vale, com argumentos técnicos e urgentes sobre a necessidade de se manter por mais um tempo o pagamento de tíquete extra ao cartão de alimentação de forma a permitir à categoria se programar até o fim definitivo do benefício”, comemorou Xavier.
A coluna procurou a assessoria da Vale para comentar a concessão do tíquete extra para os seus cerca de 8 mil funcionários, sendo pouco mais de 5 mil no Espírito Santo. Em nota a empresa afirmou que “não comenta benefícios de seus empregados”.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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