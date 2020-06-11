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Justiça de Nova York

Vale vai pagar US$ 25 mi para encerrar ação sobre barragem da Samarco

Investidores da Bolsa de Nova York alegam que a Vale, sócia da Samarco, omitiu dados sobre procedimentos de segurança na operação em Mariana (MG)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2020 às 12:27

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 12:27

A Vale informou que fechou acordo na Justiça de Nova York para encerrar a ação coletiva dos detentores de American Depositary Receipts (ADRs) da mineradora no processo relacionado ao rompimento da barragem do Fundão, da Samarco, ocorrido em novembro de 2015.
Mariana (MG) - Área afetada pelo rompimento de barragem no distrito de Bento Rodrigues, zona rural de Mariana, em Minas Gerais
Área afetada pelo rompimento de barragem no distrito de Bento Rodrigues, zona rural de Mariana, em Minas Gerais Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
Em fato relevante, a mineradora afirmou que pagará U$ 25 milhões. A sentença final ainda será dada pelo juiz que encerrará a ação definitivamente. "O processo é final e vinculativo para os membros de classe que aderiram ao acordo nesta ação coletiva", disse a Vale.
Em fevereiro, a Vale e os investidores na Bolsa de Valores de Nova York já tinham chegado a um pré-acordo. Os investidores alegavam que a Vale, sócio da Samarco juntamente com a BHP Billiton, omitiu dados sobre seus procedimentos de segurança na operação da barragem, em Mariana (MG).
O rompimento da barragem de Fundão matou 19 pessoas, além de destruir vilarejos e a vegetação local com rejeitos de minério.

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