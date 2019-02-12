Justiça ordena que Samarco pague indenização às vítimas de Mariana

O TRF (Tribunal Regional Federal) da 1ª Região ordenou que a Samarco volte a pagar o auxílio financeiro emergencial aos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015 no município de Mariana.
Na decisão, o TRF exige que a mineradora faça o pagamento sem descontos nas indenizações e determina que a Fundação Renova - criada para criada reparar os danos causados pela tragédia- notifique os beneficiados do programa e providencie a complementação financeira em até 30 dias.
O recurso contra descontos efetuados pela empresa foi proposto por um conjunto de instituições públicas -entre elas, os Ministérios Públicos de Minas Gerais e Espírito Santo, o MPF (Ministério Público Federal) e a DPU (Defensoria Pública da União).