Justiça ordena que Samarco pague indenização às vítimas de Mariana

Distrito de Bento Rodrigues, em Mariana (MG), atingido pelo rompimento de duas barragens de rejeitos da mineradora Samarco Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

O TRF (Tribunal Regional Federal) da 1ª Região ordenou que a Samarco volte a pagar o auxílio financeiro emergencial aos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015 no município de Mariana.

Na decisão, o TRF exige que a mineradora faça o pagamento sem descontos nas indenizações e determina que a Fundação Renova - criada para criada reparar os danos causados pela tragédia- notifique os beneficiados do programa e providencie a complementação financeira em até 30 dias.