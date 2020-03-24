Vale aumenta cartão-alimentação de empregados devido ao coronavírus

Trem da Vale na Estrada de Ferro Vitória a Minas Crédito: Agência Vale/Divulgação

Os empregados da Vale vão ganhar um reforço no cartão-alimentação nos próximos dias devido ao coronavírus . Como muitos dos empregados têm passado mais tempo em casa, a empresa vai aumentar o valor do auxílio.

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Atualmente, os empregados recebem 13 parcelas de R$ 760. Mas no mês de março será paga uma parcela adicional com o mesmo valor  totalizando R$ 1.520.

Segundo o presidente do Sindicato dos Ferroviários do Espírito Santo (Sindfer), Wagner Xavier, a medida é uma solicitação da organização. Além de ter necessidade de um consumo maior de alimentos em casa durante o período da quarentena. As pessoas temem uma dificuldade para comprar os produtos nos supermercados. Então, esse dinheiro pode ajudar a fazer um estoque de comida, comenta.

Questionada, a Vale informou apenas que vem tomando as medidas necessárias para apoiar a prevenção da Covid-19 em seus locais de trabalho e nas localidades onde está presente.

A empresa colocou em prática uma série de ações preventivas e proativas para evitar aglomeração, como redução da quantidade de pessoas nas portarias, nos ônibus e nos restaurantes. Desde o último dia 16 de março, empregados próprios e terceirizados cujas funções são elegíveis ao regime de home office e também empregados dos grupos de risco (aqueles com 60 anos ou mais com algum problema de saúde pré-existente) realizam trabalho remoto" informou a empresa por nota.

ENTREGA DE ÁLCOOL EM GEL PARA EMPREGADOS