Linhares anuncia reajuste de 5,88% e abono de R$ 1 mil para servidores

Prefeitura de Linhares anunciou a proposta de reajuste salarial de 5,88% e também abono de R$ 1 mil aos servidores municipais Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

A Prefeitura de Linhares anunciou a proposta de reajuste salarial de 5,88% e também abono de R$ 1 mil aos servidores municipais. O projeto de lei foi encaminhado na noite de terça-feira (13) à câmara de vereadores da cidade para votação, o que deve ocorrer até a sessão do dia 21 deste m~es.

Caso seja aprovado, o aumento ao quadro geral de servidores será dividido: 3% serão aplicados nos pagamentos a partir de janeiro de 2023 e outros 2,8% a partir de julho de 2023. De acordo com o prefeito Bruno Marianelli, a reposição tem como objetivo valorizar o trabalho dos servidores de forma responsável, para manter a folha de pagamento em dia.

Quanto ao abono, o valor estabelecido na proposta é de R$ 1 mil, tanto para os servidores ativos quanto inativos. Para os servidores da ativa, o benefício vai ser pago no tíquete alimentação até o fim de janeiro. Já aposentados e pensionistas vão receber o valor na folha de pagamento, segundo a prefeitura.

O tíquete alimentação dos servidores também vai aumentar: sai de R$ 500 e vai para R$ 530, de acordo com o Projeto de Lei. O novo valor passa a vigorar a partir de janeiro.

“É um esforço muito grande para manter as contas equilibradas, pois, para fazer qualquer compromisso com o servidor, é preciso ter caixa. Temos um cuidado muito grande com isso, e estamos fazendo tudo com muita seriedade e muito cuidado. Estamos fazendo isso para recompensar aqueles que cuidam de nossa cidade com tanto carinho, além de manter a qualidade dos serviços na cidade e os investimentos”, disse Marianelli.