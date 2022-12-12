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Trevo no km 148

Motociclista morre em acidente com picape na BR 101 em Linhares

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Wanderson Rocha dos Anjos, de 41 anos, foi socorrido em ambulância, mas faleceu no caminho para o hospital na manhã desta segunda (12)

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 10:37

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 dez 2022 às 10:37
Batida aconteceu na altura do km 148 da BR 101, em Linhares
Batida aconteceu na altura do km 148 da BR 101, em Linhares Crédito: Reprodução/Leitor de A Gazeta
Um motociclista morreu após a moto que ele pilotava se envolver em um acidente com uma picape no trevo do km 148, na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (12). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Wanderson Rocha dos Anjos, de 41 anos, foi socorrido em ambulância, mas faleceu no caminho para o hospital.
A colisão aconteceu às 6h30, no trevo de acesso aos bairros Shell e Conceição. Segundo a PRF, a moto foi atingida na lateral pela Fiat Strada, que seguia no sentido contrário. Há a suspeita que um dos envolvidos tenha avançado o semáforo fechado, o que deve ser investigado, segundo a corporação.
Com o impacto da batida, o corpo do motociclista foi impulsionado e caiu no chão. A PRF não informou se o motorista do carro ficou ferido. Apesar do acidente, a via não precisou ser interditada.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou, por nota, que a vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu ainda dentro da ambulância. O corpo de Wanderson foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado, e já foi  liberado aos familiares. 

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