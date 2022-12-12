Motociclista morre em acidente com picape na BR 101 em Linhares

Batida aconteceu na altura do km 148 da BR 101, em Linhares Crédito: Reprodução/Leitor de A Gazeta

Um motociclista morreu após a moto que ele pilotava se envolver em um acidente com uma picape no trevo do km 148, na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (12). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Wanderson Rocha dos Anjos, de 41 anos, foi socorrido em ambulância, mas faleceu no caminho para o hospital.

A colisão aconteceu às 6h30, no trevo de acesso aos bairros Shell e Conceição. Segundo a PRF, a moto foi atingida na lateral pela Fiat Strada, que seguia no sentido contrário. Há a suspeita que um dos envolvidos tenha avançado o semáforo fechado, o que deve ser investigado, segundo a corporação.

Com o impacto da batida, o corpo do motociclista foi impulsionado e caiu no chão. A PRF não informou se o motorista do carro ficou ferido. Apesar do acidente, a via não precisou ser interditada.