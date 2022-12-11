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Em Anchieta

Acidente entre carro e carreta deixa um morto e um ferido na BR 101

De acordo com informações da Eco 101, com o impacto da batida, a vítima não resistiu e faleceu no local, no km 370,5. Pela imagem, é possível ver o carro, um Volkswagen Gol, atravessado na frente da carreta no sentido Grande Vitória

Publicado em 11 de Dezembro de 2022 às 20:29

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 dez 2022 às 20:29
Acidente aconteceu no km 370,5 da BR 101, em Anchieta
Acidente aconteceu no km 370,5 da BR 101, em Anchieta Crédito: Leitor de A Gazeta
Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um grave acidente entre uma carreta e um carro na BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, no fim da tarde deste domingo (11). De acordo com informações da Eco 101, com o impacto da batida, a vítima não resistiu e faleceu no local. Outra precisou ser encaminhada para um hospital, mas não foi informado o estado de saúde.
A dinâmica da batida ainda não foi esclarecida. Pela imagem, é possível ver o carro, um Volkswagen Gol, atravessado na frente da carreta no sentido Grande Vitória. O acidente aconteceu na altura do km 370,5, por volta das 17h30.
A Eco 101, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil foram acionadas para o acidente. O tráfego foi desviado nos dois sentidos da pista.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o motorista foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, foi autuado em flagrante por homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e encaminhado ao presídio.

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