Acidente entre carro e carreta deixa um morto e um ferido na BR 101

Acidente aconteceu no km 370,5 da BR 101, em Anchieta Crédito: Leitor de A Gazeta

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um grave acidente entre uma carreta e um carro na BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, no fim da tarde deste domingo (11). De acordo com informações da Eco 101, com o impacto da batida, a vítima não resistiu e faleceu no local. Outra precisou ser encaminhada para um hospital, mas não foi informado o estado de saúde.

A dinâmica da batida ainda não foi esclarecida. Pela imagem, é possível ver o carro, um Volkswagen Gol, atravessado na frente da carreta no sentido Grande Vitória. O acidente aconteceu na altura do km 370,5, por volta das 17h30.

A Eco 101, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil foram acionadas para o acidente. O tráfego foi desviado nos dois sentidos da pista.