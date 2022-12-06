Carreta tomba e parte da carga é saqueada na BR 101, em Rio Novo do Sul

Uma carreta tombou e parte da carga de produtos de limpeza foi saqueada nesta terça-feira (6), no km 386 da BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, não houve vítimas.
A Eco101 também informou que a ocorrência foi registrada às 12h20. Recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção estão no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para atender o fato que aconteceu no sentido norte, de Cachoeiro de Itapemirim para Vitória.
Um policial da PRF que teve acesso à ocorrência disse que uma parte da carga, composta por diversos produtos de limpeza, foi saqueada. No momento, a equipe está no local. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.
O trânsito na BR 101 foi totalmente liberado por volta das 15h50, segundo a Eco101.