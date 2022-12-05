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Fatalidade

Galho de árvore cai e mata mulher no interior de Rio Novo do Sul

Segundo informações de testemunhas à Polícia Militar, a vítima trafegava de moto quando o galho caiu e ela acabou perdendo o controle da direção

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 15:15

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

05 dez 2022 às 15:15
Galho de árvore cai e mata mulher em Rio Novo do Sul
O galho de árvore atingiu uma mulher que passava de moto na localidade de Pau Dalho, em Rio Novo do Sul Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma mulher morreu após ser atingida por um galho de árvore na manhã desta segunda-feira (5), na localidade de Pau Dalho, em Rio Novo do Sul,  Sul do Espírito Santo. Tamiris Decothe Nunes tinha 35 anos e morreu no local do acidente.
Segundo informações de testemunhas à Polícia Militar,  a vítima trafegava de moto quando o galho caiu e ela acabou perdendo o controle da direção. "De acordo com o que foi verificado pelos militares no local, a vítima, possivelmente, não utilizava o capacete de segurança, visto que não foi encontrado nos arredores do acidente e a mulher apresentava um grave ferimento na cabeça, que a levou a óbito ainda no local", informou a corporação.
Galho de árvore cai e mata mulher em Rio Novo do Sul
Tamiris Decothe Nunes tinha 35 anos Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionada, mas Tamiris já estava morta. O corpo dela foi recolhido pela perícia da Polícia Civil e encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Galho de árvore cai e mata mulher em Rio Novo do Sul

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