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Na BR 101

Carreta tomba e deixa uma pessoa ferida em acidente em Rio Novo do Sul

Um homem foi socorrido e levado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim; PRF atua no local e o trânsito flui com lentidão no trecho
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

01 nov 2022 às 18:40

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 18:40

Uma carreta tombou e deixou um homem ferido no km 388, na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, no fim da tarde desta terça-feira (1º). O acidente aconteceu no sentido norte que vai para a cidade de Vitória.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Por volta das 18h, a polícia informou que o veículo ocupa parte do acostamento e da pista, mas, apesar disso, o trânsito  flui com retenção, devido a baixa visibilidade e também por ser na entrada de uma curva.
Em nota, a Eco101 informou a ocorrência foi iniciada às 17h10 e está em andamento. No local, foram acionados recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção. A faixa sentido norte está com interdição para o atendimento.

2º acidente

Na última sexta-feira (28), duas carretas e um carro se envolverem em um acidente e deixaram a pista interditada por quase 24 horas no mesmo trecho. A ocorrência também no registrada no km 388, na BR 101, em Rio Novo do Sul.
Mais informações em instantes.

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