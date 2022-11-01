Carreta tomba e deixa uma pessoa ferida em acidente em Rio Novo do Sul

Uma carreta tombou e deixou um homem ferido no km 388, na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, no fim da tarde desta terça-feira (1º). O acidente aconteceu no sentido norte que vai para a cidade de Vitória.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Por volta das 18h, a polícia informou que o veículo ocupa parte do acostamento e da pista, mas, apesar disso, o trânsito flui com retenção, devido a baixa visibilidade e também por ser na entrada de uma curva.
Em nota, a Eco101 informou a ocorrência foi iniciada às 17h10 e está em andamento. No local, foram acionados recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção. A faixa sentido norte está com interdição para o atendimento.
2º acidente
Na última sexta-feira (28), duas carretas e um carro se envolverem em um acidente e deixaram a pista interditada por quase 24 horas no mesmo trecho. A ocorrência também no registrada no km 388, na BR 101, em Rio Novo do Sul.
Mais informações em instantes.