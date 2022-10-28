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Sem interdição

Após quase 24h, trecho de acidente na BR 101 é liberado no Sul do ES

Colisão envolveu três veículos na altura da localidade de Capim Angola na tarde desta sexta (28). Até 12h140 deste sábado (29), via estava totalmente fechada, mas já está liberada

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 15:12

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

28 out 2022 às 15:12
Um acidente entre um carro e duas carretas deixou a BR 101, em Rio Novo do Sul, na região Sul do Espírito Santo, interditada por quase 24 horas. A via foi totalmente fechada após a colisão, registrada às 14h25, e foi parcialmente liberada em alguns momentos, mas seguia com interdição total por volta de 12h40 deste sábado (29), quando a carreta foi destombada e removida do local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que o trânsito foi totalmente liberado, mas apresenta lentidão por conta das filas de veículos formadas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu no quilômetro 388, na altura de Capim Angola. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada ao local. A corporação não informou a dinâmica do acidente. Segundo a Eco101, que administra a via, uma pessoa foi encaminhada ao hospital, mas não há informações sobre o estado de saúde dela.
Em nota, a Eco101 disse que as duas carretas tombaram no sentido sul da pista, sentido Cachoeiro de Itapemirim, e uma delas transportava madeira. A ambulância, o guincho e a viatura de inspeção da concessionária estiveram no local.
Acidente na BR 101, em Rio Novo do Sul
Acidente na BR 101, em Rio Novo do Sul Crédito: Aloisam Peixoto
A Eco101 explicou que a pista ficou totalmente interditada durante uma hora após o acidente, e chegou a ficar em sistema de pare e siga em alguns momentos entre a tarde de sexta-feira e a tarde deste sábado, quando voltou a ser totalmente interditada, por volta de 12h10. A operação durou cerca de 30 minutos, para que a carreta fosse tirada do local.
Acidente interdita totalmente a BR 101 em Rio Novo do Sul
Um das carretas transportava madeira e a carga ficou espalhada na pista da BR 101 Crédito: Leitor | A Gazeta

Atualização

29/10/2022 - 2:11
A BR 101 em Rio Novo do Sul foi totalmente liberada por volta de 12h40 deste sábado (29), segundo a PRF. O título e o texto desta matéria foram atualizados.

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