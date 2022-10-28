Após quase 24h, trecho de acidente na BR 101 é liberado no Sul do ES

Em nota, a Eco101 disse que as duas carretas tombaram no sentido sul da pista, sentido Cachoeiro de Itapemirim, e uma delas transportava madeira. A ambulância, o guincho e a viatura de inspeção da concessionária estiveram no local.

A Eco101 explicou que a pista ficou totalmente interditada durante uma hora após o acidente, e chegou a ficar em sistema de pare e siga em alguns momentos entre a tarde de sexta-feira e a tarde deste sábado, quando voltou a ser totalmente interditada, por volta de 12h10. A operação durou cerca de 30 minutos, para que a carreta fosse tirada do local.