Após quase 24h, trecho de acidente na BR 101 é liberado no Sul do ES

Um acidente entre um carro e duas carretas deixou a BR 101, em Rio Novo do Sul, na região Sul do Espírito Santo, interditada por quase 24 horas. A via foi totalmente fechada após a colisão, registrada às 14h25, e foi parcialmente liberada em alguns momentos, mas seguia com interdição total por volta de 12h40 deste sábado (29), quando a carreta foi destombada e removida do local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que o trânsito foi totalmente liberado, mas apresenta lentidão por conta das filas de veículos formadas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu no quilômetro 388, na altura de Capim Angola. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada ao local. A corporação não informou a dinâmica do acidente. Segundo a Eco101, que administra a via, uma pessoa foi encaminhada ao hospital, mas não há informações sobre o estado de saúde dela.
Em nota, a Eco101 disse que as duas carretas tombaram no sentido sul da pista, sentido Cachoeiro de Itapemirim, e uma delas transportava madeira. A ambulância, o guincho e a viatura de inspeção da concessionária estiveram no local.
A Eco101 explicou que a pista ficou totalmente interditada durante uma hora após o acidente, e chegou a ficar em sistema de pare e siga em alguns momentos entre a tarde de sexta-feira e a tarde deste sábado, quando voltou a ser totalmente interditada, por volta de 12h10. A operação durou cerca de 30 minutos, para que a carreta fosse tirada do local.
Atualização
29/10/2022 - 2:11
A BR 101 em Rio Novo do Sul foi totalmente liberada por volta de 12h40 deste sábado (29), segundo a PRF. O título e o texto desta matéria foram atualizados.